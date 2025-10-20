Vi söker Montörer till vår samarbetspartner i Södra Dalarna
2025-10-20
Vi söker nu engagerade och skickliga Montörer till vår samarbetspartner i södra Dalarna. Är du en praktiskt lagd person som tycker om att arbeta utifrån ritningar och givna instruktioner? Är du en driven person med god samarbetsförmåga?
Då kan vi ha jobbet för dig! Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
I tjänsten som Montör hos vår samarbetspartner kommer du i olika omfattning att arbeta med montering, reparationer och underhåll. Även mer specifika moment, såsom riktningsläsning och schemaläsning, kan förekomma vilket gör att tidigare erfarenhet och kunskap inom detta är starkt meriterande. Detsamma gäller om du har arbetat med el och hydraulik tidigare. Tjänsten som Montör ställer höga krav på kvalitet och precision, vilket gör att vi söker dig som är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Arbetet är dagtid, måndag till fredag. Profil
För att lyckas i tjänsten som Montör ser vi att du är engagerad, initiativtagande och målmedveten. Du tycker om att arbeta praktiskt mot uppsatta mål, är strukturerad och har god förmåga att lösa problem. I rollen som Montör kommer du att arbeta både självständigt och i team vilket ställer krav på såväl ditt eget driv som din samarbetsförmåga. Tidigare erfarenhet från arbete inom branschen och vana från verkstads- och industrimiljö är starkt meriterande precis som erfarenhet av truckkörning, travers eller annan utbildning eller behörighet som kan vara relevant. Ange gärna dina behörigheter i ansökan. God kommunikationsförmåga på svenska, både skriftligt och muntligt, är ett krav.
Vi erbjuder
Du blir anställd av HR Dalarna och uthyrd till vår samarbetspartner under uppdragsperioden. Om du och vår samarbetspartner trivs tillsammans kan det finnas goda förutsättningar för fortsatt arbete efter inhyrningsperioden.
Vi på HR Dalarna vill att du ska känna stolthet över ditt arbete och trivas i den arbetsmiljö som du befinner dig i. Hos oss är ditt engagemang och din trivsel viktiga faktorer för ett lyckat samarbete.
Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
HR Dalarna är ett auktoriserad HR-partner som garanterar våra konsulter trygga anställningar. Vi jobbar för och tillsammans med organisationer som likt oss är övertygade om att kompetenta och välmående medarbetare är avgörande för lönsamhet och framgång.
Genom våra moderna, smarta och attraktiva helhetslösningar inom hela HR-området skapar vi förutsättningar för företag och organisationer att uppnå sina mål. Med vår samlade erfarenhet och vår kompetens är det mesta möjligt. Vi är det genuina, enkla och personliga företaget som har stark lokal förankring och verkar i och för hela Dalarnas utveckling.KvalifikationerKörkortskrav
