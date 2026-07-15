Vi söker montörer till Upplands Väsby!

Pokayoke AB / Fordonsmontörsjobb / Upplands Väsby
2026-07-15


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Publiceringsdatum
2026-07-15

Om tjänsten
Vill du jobba praktiskt i en teknisk miljö där precision och samarbete är avgörande? Vi söker nu dig som vill arbeta som montör i en produktion med högt kvalitetsfokus och stark laganda.

Du kommer att arbeta hos en etablerad aktör inom utveckling och tillverkning av avancerade komponenter till fordons- och motorsportindustrin. Här är varje detalj viktig och du blir en del av ett team som tillsammans säkerställer att produkterna håller högsta standard.

Arbetsuppgifter
I rollen kommer du huvudsakligen att arbeta med montering av tekniska komponenter, där noggrannhet och struktur är avgörande. Du kan även komma att stötta upp i andra delar av produktionen, exempelvis inom lager eller materialhantering.

Arbetet sker i team där samarbete och kommunikation är centralt för att nå gemensamma mål.

Arbetstider:
Måndag - fredag 7-16

Vad vi söker

Vi söker dig som gillar att arbeta praktiskt och har ett öga för detaljer. Du trivs i en miljö där tempot är högt men där kvalitet aldrig kompromissas.

Du är ansvarstagande, engagerad och bidrar till en positiv stämning i gruppen. Ett tekniskt intresse är viktigt, och du har antingen tidigare erfarenhet eller en stark vilja att utvecklas inom området.

Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av montering eller liknande praktiskt arbete
Gymnasieexamen

Meriterande:
Relevant eftergymnasial utbildning eller lärlingsbakgrund

Om Pokayoke

Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pokayoke AB (org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta)
112 51  STOCKHOLM

Kontakt
Rekryterare Stockholm
rekryterare.stockholm@pokayoke.se

Jobbnummer
10003586

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