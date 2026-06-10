Vi söker montörer till Upplands Väsby!
Pokayoke AB / Fordonsmontörsjobb / Upplands Väsby Visa alla fordonsmontörsjobb i Upplands Väsby
2026-06-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Vill du jobba praktiskt i en teknisk miljö där precision och samarbete är avgörande? Vi söker nu dig som vill arbeta som montör i en produktion med högt kvalitetsfokus och stark laganda.
Du kommer att arbeta hos en etablerad aktör inom utveckling och tillverkning av avancerade komponenter till fordons- och motorsportindustrin. Här är varje detalj viktig och du blir en del av ett team som tillsammans säkerställer att produkterna håller högsta standard.Arbetsuppgifter
I rollen kommer du huvudsakligen att arbeta med montering av tekniska komponenter, där noggrannhet och struktur är avgörande. Du kan även komma att stötta upp i andra delar av produktionen, exempelvis inom lager eller materialhantering.
Arbetet sker i team där samarbete och kommunikation är centralt för att nå gemensamma mål.
Arbetstider:
Måndag - fredag dagtid
Vad vi söker
Vi söker dig som gillar att arbeta praktiskt och har ett öga för detaljer. Du trivs i en miljö där tempot är högt men där kvalitet aldrig kompromissas.
Du är ansvarstagande, engagerad och bidrar till en positiv stämning i gruppen. Ett tekniskt intresse är viktigt, och du har antingen tidigare erfarenhet eller en stark vilja att utvecklas inom området.Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av montering eller liknande praktiskt arbete
Gymnasieexamen
Meriterande:
Relevant eftergymnasial utbildning eller lärlingsbakgrund
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Kontakt
Rekryterare Stockholm rekryterare.stockholm@pokayoke.se Jobbnummer
9958331