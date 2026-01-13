Vi söker Montörer till Sordin i Vikmanshyttan
2026-01-13
Sordin i Vikmanshyttan behöver nu stärka upp sin personalstyrka med fler Montörer. Som Montör hos Sordin kommer du att vara ansvarig för att sätta ihop och montera delar och komponenter till de hörselkåpor som Sordin i huvudsak tillverkar. Tycker du detta låter intressant? Då ska läsa vidare om denna spännande tjänst.

Om tjänsten
Dina primära arbetsuppgifter kommer vara att montera olika komponenter för att bygga produkter enligt ritningar och instruktioner. Du förväntas följa säkerhets- och kvalitetsföreskrifter för att garantera ett säkert och pålitligt slutresultat. I tjänsten kommer du att arbeta både självständigt och i team för att uppnå uppsatta mål och deadlines.
Din profil
För att bli lyckosam i den här rollen ser vi att du är noggrann, initiativtagande och ordningsam. Du har med fördel arbetat som Montör tidigare där du har arbetat med montering av små detaljer. Du är alltså flitig på att arbeta med händerna. Som person ser vi gärna att du är arbetsvillig, strukturerad och drivs av att göra ett bra jobb. Dina personliga egenskaper, så som lojalitet och ditt engagemang blir två viktiga faktorer som gör att det blir en bra match mellan dig och vår samarbetspartner.
Vi erbjuder dig
På Sordin erbjuds du en plats i en organisation med goda värderingar, god gemenskap och en stark vilja att leverera. Detta är en bidragande orsak till att vi har många nöjda och stolta medarbetare. Tjänsten är placerad i Vikmanshyttan och du kommer till en början vara anställd hos HR Dalarna och vara uthyrd till Sordin. Uppdragsperioden kan variera ifrån ett par månader till en längre anställning beroende på orderingång och hur väl du trivs och presterar hos oss. Du kommer att arbeta 2-skift, varannan vecka förmiddag och varannan vecka eftermiddag.
Urval och intervjuer behandlas löpande och tjänsterna kommer att tillsättas i närtid, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Sordin har över 30 års erfarenhet av utveckling, tillverkning och försäljning av hörselskydd. Vi är en entreprenöriell organisation där det finns utrymme att växa och vara med och aktivt bidra under vår tillväxtresa. Ett företag med ursprung och fortsatt starkt fotfäste i Sverige. Sordin är utnämnda till Årets Exportföretag i Dalarna 2024.
Sordin omsätter ca 350 miljoner, har ca 120 anställda och ägs av investmentbolagen Coeli och DeVenture. Sordin har verksamhet på två orter i Sverige - Vikmanshyttan i Dalarna och Värnamo i Småland.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Utveckling Dalarna AB
(org.nr 559078-8500), http://www.hrdalarna.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HR Dalarna Kontakt
Konsultchef
Helene Söderlund helene@hrdalarna.se 073-0365199 Jobbnummer
9682254