Vi söker montörer till kund i Mullsjö!

Posti Logistics Staffing AB / Montörsjobb / Mullsjö
2026-06-26


Visa alla montörsjobb i Mullsjö, Habo, Jönköping, Tidaholm, Ulricehamn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Mullsjö, Habo, Jönköping, Ulricehamn, Falköping eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-06-26

Dina arbetsuppgifter
Vi söker montörer till en av våra kunder i Mullsjö. Har du tidigare erfarenhet av montörsjobb är detta starkt meriterande.

Vi ser att du är en flexibel, positiv och pigg person med hög arbetsmoral som alltid strävar efter att göra ett bra jobb. Arbetet är delvis fysiskt och tunga lyft kan förekomma.

Arbetet är förlagt Mån-fre, dagtid ( 46 h/ vecka)

Profil
Vi ser gärna att du är praktiskt lagd samtidigt som du har en förmåga att följa instruktioner och kunna arbeta noggrant utifrån dessa. Du tycker om att arbeta mot mål och strävar efter att arbeta effektivt. Arbetet kan komma att ske såväl enskilt som i grupp och därför ser vi att du både kan ta egna initiativ och samarbeta med andra. Du tycker om att arbeta och är engagerad i ditt jobb.

Behärska svenska i tal och skrift är ett krav.

Välkommen med din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Om oss

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Fordonsvägen 17 (visa karta)
553 02  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Posti

Kontakt
Ida Laveno
Ida.Laveno@posti.com

Jobbnummer
9981854

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