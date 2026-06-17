Vi söker montörer till Fordonsindustrin
LN Personal AB / Fordonsmontörsjobb / Borås Visa alla fordonsmontörsjobb i Borås
2026-06-17
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LN Personal AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Är du bilintresserad och tycker om ett fysiskt arbete? Vill du arbeta i toppmoderna lokaler tillsammans med trevliga kollegor? Då ska du läsa vidare!
Vi söker just nu montörer till vår samarbetspartner som är en ledande aktör inom däck, fälg och kompletta hjul. Företaget levererar produkter till välkända märken inom branschen och behöver nu förstärkning till deras produktion. Som montör kommer du ingå i ett mindre team där ni tillsammans ansvarar för att leverera däck, fälg och hjul av hög kvalitet till företagets kunder. Arbetet utförs på stationsnivå och innebär allt från påfyllnad och sortering av material, montering av däck och fälg, till balansering av hjul och kvalitetskontroller. Även truckkörning och orderadministration förekommer i denna tjänst.
Start: V32 och framåt. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Ort: Strax utanför Göteborg
Omfattning: Heltid, dagtid 07-16
Anställningsform: Konsultuppdrag som varar till årsskiftetPubliceringsdatum2026-06-17ProfilKvalifikationer
• Flytande svenska i tal och skrift
• Truckkort A + B
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• God fysik
Meriterande:
• Körkort och tillgång till bil
• Erfarenhet av däckmontering
För att vara aktuell för detta uppdrag krävs det att du trivs med ett fysiskt arbete då det förekommer tunga lyft. Du blir en viktig del av leveranskedjan och vi ser därför att du som person är kvalitetsmedveten och noggrann. Vidare tycker du att det är roligt att samarbeta med andra och är flexibel inför att ta dig an nya arbetsuppgifter.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som är anslutna till Almega och verksamma i Västsverige. Vi erbjuder dig en trygg anställning hos oss med schyssta villkor och kollektivavtal.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
(org.nr 556646-3591)
Victor Hasselblads gata 9A (visa karta
)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LN Personal Kontakt
Fannie Edvardsson fannie@lnpersonal.se Jobbnummer
9967391