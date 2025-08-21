Vi söker montörer på alla nivåer - skicka in din ansökan idag!
2025-08-21
VÅRT ERBJUDANDE
Nu söker vi flera montörer till vår kund i Mjölbys närområde. Vi söker dig som både har tidigare erfarenhet från tidigare montörsjobb och dig som har viljan att lära dig något nytt. Vi värdesätter rätt attityd och inställning till arbetet väldigt högt, då det ofta är avgörande för både individens och teamets framgång.
ARBETSBESKRIVNING
Montera olika maskiner och produkter. Allt ifrån enklare förmontering till mer komplexa monteringsstationer som innehåller hydraulik och elinstallationer.
Montera och packa tillbehör.
Delta i kvalitetskontroller av maskiner.
Genomföra slut-test av maskiner.
DINA KVALIFIKATIONER
Du kan arbeta skift.
Industriteknisk utbildning på gymnasienivå, gärna fordonsmekaniker, eller motsvarande erfarenhet.
Goda referenser.
Du har körkort samt tillgång till egen bil, då det inte finns kollektivtrafik att tillgå under hela skiftet.
Truckkort A1-4, B1-6, D1
MERITERANDE
Traverskort
Erfarenhet som montör
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
har viljan att utvecklas och vara en god ambassadör för Job&Talent.
är ansvarsfull har god känsla för detaljer.
har en hög servicenivå.
är strukturerad och noggrann då arbetet innehåller flera, ibland komplicerade, moment.
är självständig i din roll kommer du ha kontakt med flera olika personer dagligen vilket kräver att du är en person med ett socialt intresse.
ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT
På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Julia Printzell julia.persson@jobandtalent.com Jobbnummer
9468773