Vi söker montörer och truckförare till Scanfil!
Skill Kompetenspartner AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Åtvidaberg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Åtvidaberg
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Åtvidaberg
, Linköping
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Scanfil är en global kontraktstillverkare och systemleverantör. Det innebär att de hjälper sina kunder att gå från idé till marknad. Scanfil bidrar med sin unika kompetens inom produktion och utveckling och har möjlighet att starta upp, producera, utveckla, leverera, lagerföra och reparera produkter. Scanfil levererar produkter och tjänster mot en rad olika marknadsområden. Med 3500 anställda i Europa, USA, Kina, Malaysia och Australien möter företaget sina kunder från en bred bas och kan leverera tjänster genom hela produktlivscykeln.
Scanfil levererar ett brett utbud av tjänster inom ramen för systemintegration som exempelvis produktutveckling, prototyp- och serietillverkning av kompletta produkter. I Åtvidaberg är verksamheten specialiserad på systemintegration och erbjuder ett brett utbud av resurser och tjänster för prototyp- och serietillverkning, slutmontering, testning och konfiguration av kompletta produkter. Vid Åtvidabergsenheten är det ca 230 anställda.
Dina arbetsuppgifter Montör: Här får du möjligheten att arbeta med montering och testning av en mängd olika produkter inom flertalet områden, allt ifrån medicinsk utrustning som har stor betydelse för sjukvården till olika produkter som används i hemmet, under vatten eller i gruvor.
Arbetet är varierande och kan innefatta både montering, dokumentation, kvalitetskontroller och felsökning. Du kommer tillhöra ett arbetslag där ni roterar mellan arbetsuppgifter och arbetar mot gemensamma mål.
Truckförare: Som truckförare kommer du spela en avgörande roll genom att tillgodose produktionslinorna med material. Du kommer även arbeta med utgående och ingående leveranser. Arbetet kräver att du har använt dig av truckkörning i tidigare arbeten och innehar truckbehörighet för A1-4 och B1-6. Meriterande om du har kört motviktstruck och arbetat i IFS.Profil
Vi söker dig med rätt inställning och vilja som är tekniskt intresserad och vill arbeta inom tillverkningsindustrin. Har du erfarenhet av praktiska arbetsuppgifter eller en relevant utbildning inom t.ex teknik, bygg eller fordon är det meriterande.
På Scanfil värdesätts hög kvalitet så noggrannhet, ansvar och medvetenhet om kvalitet är viktiga egenskaper för produktionsteamet. Tillverkningen kan ske på linor med taktade flöden vilket ställer krav på tempo och samarbetsförmåga. Vidare är du en problemlösare som gillar att utvecklas på jobbet. Goda kunskaper inom ritningsläsning är meriterande.
Scanfil är ett spännande teknikföretag som arbetar med innovativa produkter. De jobbar tillsammans och firar när man når utsatta mål. Scanfilandan är något som genomsyrar företaget där alla är en del av gemenskapen. Produktionen kännetecknas av ordning och reda, låg ljudnivå och inga tyngre lyft. På Scanfil finns det goda möjligheter att vara med och påverka och utvecklas som person!
Ansökningsförfarande
Scanfil ser en spännande framtid framför sig och är alltid intresserade av att komma i kontakt med duktiga och engagerade personer. Behoven kan uppstå längre fram, och genom att skicka in en intresseanmälan finns du med i vår rekryteringsprocess när rätt tillfälle dyker upp!
Vi tar inte emot ansökningar via mejl men vid frågor går det bra att kontakta ansvariga rekryterare Rasmus Bank rasmus.bank@skill.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7329949-2067117". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
597 30 (visa karta
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597 30 ÅTVIDABERG Jobbnummer
9975702