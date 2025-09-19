Vi söker montörer och materialhanterare till en stor industri i Mjölby
2025-09-19
ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT
På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna.
Nu söker vi personal till en stor industrikund i Mjölby med löpande rekrytering. Vi söker både montörer och materialhanterare.
OM KUNDEN
Kunden är stolta över att vara världsledande inom materialhantering och har idag cirka 4000 medarbetare i Sverige med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Deras produktutbud går från manuella handtruckar till autonoma självkörande fordon på 1,5 ton och innovativa energilösningar. Hos kunden är medarbetaren i fokus och deras medarbetare beskriver företaget som ett vänskapligt bolag med fokus på personlig utveckling, personligt ansvar och hållbarhet.
Hos kunden värdesätts samarbete, engagemang och en god laganda där alla ska känna sig inkluderande, oavsett om du är nybörjade eller har lång erfarenhet.
Arbetet är förlagt på 2-skift med följande tider:
Dagskift: Måndag - torsdag kl:06.30-14.30 och fredag 06.30-16.00
Kvällsskift: Måndag-torsdag kl:14.30-00.00 och fredag ledig.
MATERIALHANTERARE
I rollen ingår bland annat truckkörning, plocka och förbereda material och hantera registreringar i olika system.
För att lyckas i rollen som materialhanterare så ser vi att du är en person som gillar ordning och reda och arbetar systematiskt.
Erfarenhet av truckkörning eller lagerarbete är högst meriterande.
MONTÖRER
Montering av truckar i en trygg och stöttande arbetsmiljö.
Vi söker både dig med erfarenhet av montering och dig som är nyfiken på att prova något nytt och vill utvecklas i en ny roll.
Arbetet innebär både stående och knästående moment vid ett löpande monteringsband, vilket kräver att du har en god fysisk hälsa.
MERITERANDE
Erfarenhet från tidigare arbeten som montör eller materialhanterare.
Truckkort.
Traverskort.
Vi ser gärna att du har körkort samt tillgång till egen bil, då det inte är säkert att det finns kollektivtrafik att tillgå.
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
har viljan att utvecklas och vara en god ambassadör för Job&Talent.
är ansvarsfull har god känsla för detaljer.
har en hög servicenivå.
är strukturerad och noggrann då arbetet innehåller flera, ibland komplicerade, moment.
är självständig i din roll kommer du ha kontakt med flera olika personer dagligen vilket kräver att du är en person med ett socialt intresse.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Job&Talent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
