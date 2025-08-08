Vi söker montörer med Travers/Telfer-kort till kund i Jönköping!
2025-08-08
Vi söker nu montörer till vår kund i Jönköping. Du kommer att arbeta som montör & vi söker dig med Travers- och/eller Telferkort.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom montering sedan tidigare.
Arbetstiderna som förekommer kan vara dagtid, kvällstid och skift.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Profil
Är du en person som är nogrann och tycker om att jobba med händerna? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull medarbetare till vårt team. I rollen kommer du att arbeta både självständigt och i grupp för att säkerställa att monteringsarbeten utförs effektivt och med hög kvalitet.
• Du ska behärska svenska i tal & skrift.
• Du ska ha erfarenhet inom industrin.
• Du ska ha Travers- &/eller Telferkort. Ersättning
