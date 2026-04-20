Vi söker montörer med passion för fordonsteknik
Vill du vara en del av utvecklingen inom fordonsindustrin? Vi söker nu engagerade och fordonsintresserade montörer som kan ritningsläsning till vår kunds produktionsteam. Du kommer att arbeta i en modern miljö där kvalitet, säkerhet och innovation står i fokus.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Montering av fordonskomponenter enligt ritning och arbetsinstruktioner.
Kontrollera att monteringen sker med högsta kvalitet och säkerhetsstandard.
Felsökning och uppföljning vid avvikelser.
Samarbeta med kollegor för att säkerställa ett effektivt produktionsflöde.
Aktivt bidra till förbättringsarbete inom produktion och arbetsmiljö.Kvalifikationer
Erfarenhet av montering inom industri, gärna fordonsbranschen.
Goda kunskaper i att läsa och tolka ritningar.
Grundläggande teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Svenska i tal och skrift samt god kommunikationsförmåga.
Vem söker vi? Fordonsmontörer med engagemang och ansvarskänsla
Driven - Du har högt engagemang och gillar att nå uppsatta mål.
Självständig - Du tar ansvar för eget arbete och kan lösa problem på egen hand.
Ansvarsfull - Du förstår vikten av kvalitet och säkerhet i produktionen.Om företaget
Du erbjuds en trygg anställning på en arbetsplats som satsar på utveckling och innovation. Här finns moderna lokaler, god arbetsmiljö och möjligheter till vidareutbildning. Arbetstiderna är varierande beroende på produktionens behov.
Ansökan och urval
Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt för att inte missa denna möjlighet! Vi eftersträvar mångfald och välkomnar alla sökande oavsett bakgrund. Har du ett genuint fordonsintresse och vill bidra till hållbara produkter - sök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7564133-1955433". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
252 23 (visa karta
)
252 23 HELSINGBORG
