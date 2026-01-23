Vi söker montörer/maskinoperatörer till Vårgårda!
2026-01-23
Vi söker nu en engagerad och tekniskt kunnig maskinoperatör/montör till vår verksamhet inom verkstadsindustrin. I rollen som maskinoperatör och montör kommer du att arbeta med fleroperationsbearbetningsmaskiner samt robotslipning och polering. Tjänsten är praktiskt inriktad och kräver god förståelse för skärande bearbetning och tekniska ritningar.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från verkstadsindustri eller relevant utbildning inom området
• Har kunskap och/eller praktisk erfarenhet av skärande bearbetning i fleroperationsmaskiner
• Har erfarenhet av eller intresse för robotslipning och polering
• Är van vid att läsa och tolka tekniska ritningar
• Är noggrann, ansvarstagande och trivs med praktiskt arbete
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet som maskinoperatör eller montör
• Erfarenhet av automatiserade processer inom industrin
Om verksamheten
Företaget är en ledande aktör inom produktion av högkvalitativa produkter med en stark internationell närvaro. Med lång erfarenhet och en tradition av innovation och precision levererar de hållbara lösningar av högsta kvalitet. Just nu genomgår företaget en spännande utveckling med en uppgradering av sin maskinpark, vilket gör detta till en fantastisk möjlighet för dig att bli en del av ett framåtblickande och växande team.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast lön
