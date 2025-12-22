Vi söker montörer av sopkärl till Falu energi & vatten

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Grovarbetarjobb / Falun
2025-12-22


Visa alla grovarbetarjobb i Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Hofors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Hofors eller i hela Sverige

Brinner du för återvinning, miljöarbete och att vistas i naturen? Då har vi arbetet för dig, nu har du möjligheten till att arbeta utomhus oavsett väder och bidra till att vi sorterar bättre och enklare.

Vi söker nu noggranna och engagerade montörer för montering av sopkärl på heltid.
I rollen som montör kommer du att åka ut till privatpersoner runt om i Falun och montera sopkärl på plats. Arbetet sker ofta i team, är fysiskt krävande och kräver god samarbetsförmåga samt hög arbetsmoral.
Förutom att montera kärlen krävs noggrannhet kring att koppla rätt kärl till rätt person och sortering.

Projektet kommer att pågå mellan vecka 8 till och med vecka 21 och startar med två veckors introduktion.

Arbetstiderna är 07:00-16:00 måndag till fredag.

DETTA SÖKER VI

Publiceringsdatum
2025-12-22

Kvalifikationer
Giltigt B-körkort

Goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse

Grundläggande teknisk förmåga

Förmåga att arbeta noggrant och ta ansvar

God arbetsmoral

Förmåga att arbeta fysiskt

Kommunikativ

Meriterande

Truckkort (B1)

Avslutad gymnasieutbildning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Västermalmsvägen 14 (visa karta)
791 77  FALUN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Martin Staffas
martin.staffas@studentconsulting.com

Jobbnummer
9661665

Prenumerera på jobb från Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ):