Vi söker montörer av sopkärl till Falu energi & vatten
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Grovarbetarjobb / Falun Visa alla grovarbetarjobb i Falun
2025-12-22
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige
Brinner du för återvinning, miljöarbete och att vistas i naturen? Då har vi arbetet för dig, nu har du möjligheten till att arbeta utomhus oavsett väder och bidra till att vi sorterar bättre och enklare.
Vi söker nu noggranna och engagerade montörer för montering av sopkärl på heltid.
I rollen som montör kommer du att åka ut till privatpersoner runt om i Falun och montera sopkärl på plats. Arbetet sker ofta i team, är fysiskt krävande och kräver god samarbetsförmåga samt hög arbetsmoral.
Förutom att montera kärlen krävs noggrannhet kring att koppla rätt kärl till rätt person och sortering.
Projektet kommer att pågå mellan vecka 8 till och med vecka 21 och startar med två veckors introduktion.
Arbetstiderna är 07:00-16:00 måndag till fredag.
DETTA SÖKER VIPubliceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
Giltigt B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse
Grundläggande teknisk förmåga
Förmåga att arbeta noggrant och ta ansvar
God arbetsmoral
Förmåga att arbeta fysiskt
Kommunikativ
Meriterande
Truckkort (B1)
Avslutad gymnasieutbildning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Västermalmsvägen 14 (visa karta
)
791 77 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Martin Staffas martin.staffas@studentconsulting.com Jobbnummer
9661665