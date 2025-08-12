Vi söker montörer - börja omgående hos vår kund!
Adecco Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Jönköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Jönköping
2025-08-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Nu söker vi montörer med start omgående hos vår kund!
Vi söker dig som gärna har erfarenhet av montering, liknande uppdrag och trivs i att arbeta i industrimiljö.
Du har en hög arbetsmoral och är noggrann i ditt arbetssätt. Vidare är du även ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du är van vid att ta egna initiativ och kan arbeta självständigt mot uppsatta mål och deadlines.
Krav för tjänsten är att du har körkort och tillgång till bil samt kan flytande svenska i tal och skrift.
Viktigt för tjänsten är:
• Montering- och industrivana
• God arbetsmoral och en fena på noggrannhet
• Svenska i tal och skrift
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Adecco
Som en av världens största HR-leverantörer har vi individens utveckling och kundens behov i fokus, för vi vet hur viktigt det är för ett företags konkurrenskraft att ha rätt person med rätt kompetens på rätt plats. I Sverige erbjuder Adecco skräddarsydda personallösningar, såväl bemannings- och rekryteringsslösningar som interimslösningar.
På Adecco försöker vi hitta rätt person, med rätt kompetens på rätt plats. Därav ser vi dig som en av våra grundpelare varpå vi erbjuder följande förmåner inom bolaget: kollektivavtal, friskvårdsbidrag, tjänstepension, försäkringar, terminalglasögon, kompetensutveckling och en marknadsmässig lön.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Sebastian Crona via sebastian.crona@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Tillsättning sker löpande, välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Sebastian Crona Jobbnummer
9454936