Vi söker montör till kund i Växjö
Uniflex AB / Montörsjobb / Växjö Visa alla montörsjobb i Växjö
2026-06-23
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Montör sökes – dagtid i Växjö
Vill du arbeta praktiskt i en varierad roll där kvalitet och noggrannhet står i fokus? Nu söker vi en montör till vår verksamhet i Växjö!Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Som montör kommer du att arbeta med montering av olika komponenter och material till färdiga produkter, främst termoventiler. Arbetet utförs dagtid och innebär både självständiga moment och samarbete med kollegor i produktionen.Dina arbetsuppgifter
Montera olika material och komponenter till termoventiler
Följa ritningar och instruktioner
Kvalitetskontroll av färdig produkt
Test av funktion, dokumentering i affärssystem
Bidra till effektiva och säkra arbetsprocesser
Vi söker dig som
Har erfarenhet av montering eller liknande praktiskt arbete (meriterande)
Teknisk förståelse
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god arbetsmoral och är engagerad
Vi erbjuder
Dagtidstjänst med regelbundna arbetstider
En stabil arbetsplats i Växjö
Introduktion och stöd i ditt arbete
Möjlighet att utvecklas inom produktion och monteringSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Frågor om tjänsten besvaras stefan.flykt@uniflex.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7954969-2065843". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Reveljgränd 5 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Jobbnummer
9974581