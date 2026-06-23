Vi söker montör till kund i Växjö

Uniflex AB / Montörsjobb / Växjö
2026-06-23


Visa alla montörsjobb i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Hylte eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Uniflex AB i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd eller i hela Sverige

Montör sökes – dagtid i Växjö
Vill du arbeta praktiskt i en varierad roll där kvalitet och noggrannhet står i fokus? Nu söker vi en montör till vår verksamhet i Växjö!

Publiceringsdatum
2026-06-23

Om tjänsten
Som montör kommer du att arbeta med montering av olika komponenter och material till färdiga produkter, främst termoventiler. Arbetet utförs dagtid och innebär både självständiga moment och samarbete med kollegor i produktionen.

Dina arbetsuppgifter
Montera olika material och komponenter till termoventiler

Följa ritningar och instruktioner

Kvalitetskontroll av färdig produkt

Test av funktion, dokumentering i affärssystem

Bidra till effektiva och säkra arbetsprocesser

Vi söker dig som
Har erfarenhet av montering eller liknande praktiskt arbete (meriterande)

Teknisk förståelse

Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer

Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Har god arbetsmoral och är engagerad

Vi erbjuder
Dagtidstjänst med regelbundna arbetstider

En stabil arbetsplats i Växjö

Introduktion och stöd i ditt arbete

Möjlighet att utvecklas inom produktion och montering

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Frågor om tjänsten besvaras stefan.flykt@uniflex.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7954969-2065843".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Reveljgränd 5 (visa karta)
352 36  VÄXJÖ

Jobbnummer
9974581

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