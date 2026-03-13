Vi söker montör med intresse för teknik!
Saab AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Linköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Linköping
2026-03-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som montör hos oss blir du en viktig del av vårt team som arbetar med undervattensfarkoster. Teamet arbetar med att montera hela eller delar av farkostsystem - med fokus på arbete med kablage, batterier och elektronikapparater. Det är varierande typer av farkoster som vi arbetar med, både fjärrstyrda (ROV) och autonoma (AUV).
Som montör kommer du huvudsakligen arbeta med kablagetillverkning samt montering av elektroniska och mekaniska delar i farkostsystem. Detta är ett arbete som är omväxlande och därmed kan andra arbetsuppgifter tillkomma. Du kommer även som en del av vårt team att ha en viktig roll i utvecklings- och förbättringsarbete kopplat till våra produkter.
Tjänsteort kommer vara Tannefors, Linköping, men enstaka resor kan förekomma.Publiceringsdatum2026-03-13Profil
Har du intresse av både elektronik och mekanik? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker dig som har erfarenhet av montering av elektroniska komponenter, samt som person arbetar noggrant och med hög kvalitet.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
*
Gymnasieutbildning inom elektronik eller motsvarande.
*
Arbetslivserfarenhet inom elektronikmontering eller likvärdig erfarenhet.
*
Erfarenhet av att läsa el- och mekanikritningar.
*
God datorvana samt förmåga att kommunicera väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande för rollen:
*
Lödkompetens.
Vidare ser vi att du som person är ansvarstagande och har förmågan att ta egna initiativ. Du är även en lagspelare ut i fingerspetsarna som också har förmågan att vara flexibel när det krävs. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du som person har ett teknikintresse men också är nyfiken och benägen att lära dig mer - exempelvis om komplexa system!
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40582". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab Kockums AB Jobbnummer
9795745