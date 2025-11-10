Vi söker modersmålslärare i Oromo och Engelska
Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen
2025-11-10
Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.
Elever som talar ett annat modersmål än svenska i sitt hem har rätt till undervisning i sitt modersmål.
Undervisningen ska hjälpa eleven att utveckla sitt språk och lära sig mer om den egna kulturen. Den ska också underlätta elevens utveckling till tvåspråkig individ med dubbel kulturell identitet. Modersmålsenheten inom Barn- o utbildningsförvaltningen, Skara kommun, söker nu en modersmålslärare i Oromo och Engelska.
Arbetet innebär
Uppdraget som modersmålslärare innefattar förutom undervisning även planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och utveckling av undervisningen. Du arbetar med IKT i det dagliga arbetet. I uppdraget kan även studiehandledning ingå.
Arbetet inom modersmålsenheten innebär att du kan komma att undervisa på olika skolor i vår kommun beroende på behov.
Vem är du?
Du är en trygg pedagogisk ledare med god förmåga att ta olika perspektiv och skapa respektfulla
relationer med barn, föräldrar och kollegor. Du har också en förmåga att strukturera, planera, organisera och följa upp det pedagogiska arbetet utifrån de styrdokument som finns.
Kvalifikationer
Goda kunskaper i modersmålet och det svenska språket.
Det är meriterande om du har lärarlegitimation med inriktning undervisning i ämnet modersmål.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information och förmåner
Anställningen är tidsbegränsad på deltid tom 250616, med sysselsättningsgrad 10 %. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/
