Vi söker mellanstadie lärare i ma/no till Montessori Mondial Linköping
2026-02-19
Montessori Mondial bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor.
Du kan läsa mer om oss på www.montessorimondial.se/Linköping
Lärare i mellanstadiet ma/no till Montessori Mondial Linköping
Är du genuint nyfiken på elevers naturliga drivkrafter och höga potential? Vill du arbeta i en skola där elevernas perspektiv värdesätts? Då är vi rätt skola för dig. Vi lyssnar in samhällets utveckling och anpassar alltid undervisningen efter eleven och inte tvärtom.
Vi vet att struktur ger trygghet, att arbetsro skapar möjligheter och att respekt bygger självkänsla. Med beprövad Montessoripedagogik och moderna metoder ser vi till att eleverna når sina mål samtidigt som de lär sig att ta ansvar och lita till sin egen förmåga. På Montessori Mondial Linköping erbjuder vi fördelen med att arbeta på en mindre skola där vägen är kort från idé till handling!
Vi brinner för resultatinriktad montessoripedagogik. Gör du också det?
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag

Vi söker dig som vill arbeta som lärare i mellanstadiet matematik och no på vår skola. Hos oss arbetar vi i arbetslag där samarbetet mellan kollegor är nära och vi värnar om att ha mindre undervisningsgrupper om högst 20 elever i samma årskurs. Du är klasslärare för en grupp elever och du tycker att relationerna till både elever och personal är grunden för lärande och en styrka i ditt dagliga arbete.
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare på mellanstadiet och främst inom matematik och no. På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang.
Vi söker dig med ett stort personligt engagemang för lärande, kollegialt lärande och att utveckla våra elevers kunskap. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du är också kreativ, öppen, strukturerad och är van att ta ledarskapet i rummet. Du värnar om den fina studiero som vi har.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Omfattning 100%. Tillträde augusti 2026.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem eller allra helst direkt till rektor! Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten och med ansökan, kontakta rektor Anna-Karin Häggström Moll på 076-0074616 eller mailadress annakarin.haggstrommoll@montessorimondial.se
.
