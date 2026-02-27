Vi söker mekaniker till TCR Arlanda
2026-02-27
Mekaniker sökes till TCR Arlanda!Publiceringsdatum2026-02-27Om företaget
TCR Sweden AB är en del av TCR Group som leasar ut, servar och utför underhåll på GSE (Ground support Equipment) inom civil luftfart. Exempel på GSE är push-back truckar, deiceingfordon, eldrivna fordon och bagagehanteringsutrustning. TCR är ett expansivt och snabbt växande företag som har ett 60-tal verkstäder och finns representerade på över 100 flygplatser runt om i världen. I Sverige finns TCR representerade på två flygplatser och vi står inför många spännande utmaningar. På Arlanda finns vi i fräscha lokaler och har påbörjat en spännande resa där vi utvecklar vårt verkstadskoncept. Vi söker nu en driven mekaniker och erbjuder rätt person ett varierande jobb i ett internationellt företag med goda utvecklingsmöjligheter. Om tjänsten
Har du ett stort mekaniskt intresse och vill spendera dina dagar med att underhålla och reparera olika typer av fordon? Då kan arbetet som mekaniker på TCR vara något för dig! Rollen som mekaniker är ett roligt och stimulerade arbete för dig som är vill reparera olika typer av fordon och därmed bredda dina kunskaper inom yrket. Arbetsuppgifterna innefattar reparationer och underhåll av personbilar, anläggningsutrustning och fordon såsom bagagevagnar. Dessutom genomför du tillsammans med dina kollegor felsökningar av diverse fordonstyper. Vi ser därför att du som person har en mekanisk bakgrund och en vilja att lära dig ännu mera. Utöver ett spännande och varierande arbete på ett internationellt företag, finns också goda utvecklingsmöjligheter för dig som är ambitiös. Du erbjuds dessutom en konkurrenskraftig lön och goda förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Felsökning och diagnostisering av stora och små fordon (personbil, lastbil och specialfordon). * Utföra service, reparationer och underhåll på de fordon som verkstaden hanterar. * Problemlösning och felsökning tillsammans med både svenska och utländska leverantörer Profil
Vi söker dig med något/några års erfarenhet som mekaniker med ett brinnande intresse för mekanik. Du som person är lösningsorienterad och tekniskt lagd. Du har vana av att arbeta med datorer och arbetsordersystem för verkstäder. Som person är du initiativrik, självgående och noggrann. Du arbetar strukturerat och målinriktat, och fäster stor vikt vid att skapa gemensamma resultat genom att vara lösnings- och förbättringsorienterad. Goda kommunikationsgemenskaper skriftligt och muntligt i svenska är ett krav. Du måste också ha B-körkort. Vi erbjuder en spännande och varierande position inom ett växande företag i Skandinavien och Sverige. Du kommer rapportera direkt till workshop manager.
Tjänsten är på heltid med start efter överenskommelse. Detta är en rekrytering och du blir därför anställd direkt hos TCR. Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta Alexis Camacho på 076 589 00 07. Intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Passa därför på att skicka in din ansökan redan idag!
