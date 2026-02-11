Vi söker mekaniker för entreprenadmaskiner till vår anläggning i Kvarntorp!
Lotuskoncernen söker dig som vill arbeta i en varierande och utmanande roll som mekaniker. Hos oss blir du en del av ett mindre team där samarbete, engagemang och kvalitet står i centrum.Publiceringsdatum2026-02-11Om företaget
Lotus är en arbetsplats där människor och kompetens är vår främsta styrka. På vår anläggning i Kvarntorp arbetar vi i ett tight team bestående av en platschef, en verkstadsarbetare och en lackerare. Tillsammans ser vi till att våra maskiner och utrustning håller högsta standard för att möta våra kunders behov. Här värdesätter vi gott samarbete, en positiv attityd och en vilja att alltid hitta lösningar.Om tjänsten
Som mekaniker hos oss har du en nyckelroll i verksamheten. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer bland annat reparera entreprenadmaskiner samt blästra. Det blir en mix av praktiskt arbete och problemlösning där ingen dag är den andra lik. Arbetet kräver flexibilitet, tekniskt kunnande och en vilja att tänka utanför boxen vilket gör jobbet som mekaniker både utmanande, roligt och utvecklande.
Lotus är ett företag där vi hjälper varandra där behov finns och i din roll som mekaniker ingår det även att stötta vår verkstad i Stockholm samt arbeta på fält runtom i landet när behov uppstår.
Vi erbjuder
• En arbetsplats med familjär stämning där vi hjälper varandra att lyckas.
• Möjlighet att arbeta med varierande och utvecklande arbetsuppgifter.
• En chans att bidra med dina idéer och erfarenheter för att förbättra och utveckla verksamheten.
• Trygg anställning med kollektivavtal och möjlighet att utvecklas inom företaget.
Hos oss på Lotus hittar du inte bara ett jobb - du hittar en arbetsplats där du kan utvecklas, påverka och känna stolthet över det du gör.KvalifikationerKvalifikationer
• Erfarenhet av reparationer av entreprenadmaskiner
• Erfarenhet av arbete i verkstadsmiljö.
• Kunskap inom MIG/MAG-svetsning.
• Erfarenhet av smidesarbete och metallbearbetning.
• Svenska och grundläggande engelska
Meriterande:
• Reparationer av entreprenadmaskiner från Volvo
• Certifikat för heta arbeten.
• Truckkort, lastmaskinskort och liftkort.
Vi söker dig som är en lagspelare med positiv attityd, teknisk skicklighet och ett starkt driv. Du trivs i en omväxlande miljö och har en förmåga att hålla huvudet kallt när det behövs.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med en inledande provanställning på 6 månader.Så ansöker du
Är du redo att bli en del av vårt team? Skicka din ansökan till rekrytering@lotusab.se
. Vi hanterar ansökningar löpande, så tveka inte att höra av dig!
Har du frågor?
• Om verksamheten i Kvarntorp: Kontakta Martin Lundberg, Platschef, på 070-577 01 00.
• Om organisationen: Kontakta Helena Eriksson, HR-chef, på 070-525 34 66.
Läs mer om Lotuskoncernen och hur det är att arbeta hos oss på https://www.lotusab.se/om-lotus/livet-pa-lotus/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: rekrytering@lotusab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verkstadsmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lotus Maskin & Transport AB
(org.nr 556539-5406)
Sandins Väg 4 (visa karta
)
692 73 KUMLA Arbetsplats
Verkstad Kvarntorp Jobbnummer
9737768