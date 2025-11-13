Vi söker Medicinska sekreterare/kanslister för sommarvikariat 2026
Sjukvården tar aldrig sommarlov - och du behövs! Ett sommarjobb hos oss innebär att du får testa ett självständigt, ansvarsfullt och viktigt jobb.
Du får erfarenhet, möjlighet att utvecklas och att knyta nya kontakter för ditt framtida arbetsliv.
Om arbetet
Under sommaren behöver vi dig i rollerna medicinsk sekreterare eller kanslist och du arbetar tillsammans med alla yrkesgrupper på din avdelning som en viktig del i vårdprocessen. Som medicinsk sekreterare/kanslist har du en betydande roll både för vårdpersonal och patienter och är en central stödfunktion när vården ska fungera riktigt bra. Dina arbetsuppgifter som medicinsk sekreterare/kanslist, vid någon av sjukhusets olika kliniker, kommer bestå av vårddokumentation såsom journalskrivning, intyg, scanning, receptions- och telefonservice och posthantering samt andra administrativa arbetsuppgifter.
Ange gärna i din ansökan om du är intresserad av någon särskild enhet/klinik.
Om arbetsplatsen
Hallands sjukhus omfattar akutsjukhusen i Halmstad och Varberg och vi bedriver även planerad verksamhet i Kungsbacka och Falkenberg. Vi är cirka 4 000 medarbetare som arbetar för att ge den bästa möjliga vården till hallänningarna och vi erbjuder specialistvård med hög kvalitet och god tillgänglighet.
Region Hallands vision är att bli den bästa livsplatsen och vi vet att våra medarbetare är nyckeln till våra goda resultat i många nationella mätningar. Vi är ständigt på jakt efter nya stjärnor och vi hoppas att just du, med din kunskap och kompetens, kan hjälpa oss att fortsätta nå vår vision!
Läs mer om Hallands sjukhus olika verksamheter https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om dig
Du som söker har utbildning inom vårddokumentation, är under pågående utbildning till medicinsk sekreterare alternativt går läkarlinjen i Sverige med minst 5 terminer avklarade. Du har goda kunskaper i det svenska språket och kan uttrycka dig väl både skriftligt och muntligt. Det är meriterande med relevant arbetserfarenhet samt erfarenhet av journalsystemet Cosmic. Arbetet kräver att du har en hög servicekänsla, lyhördhet, flexibilitet och noggrannhet. Du har även förmåga att strukturera, planera och prioritera i det dagliga arbetet och kan arbeta både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig att bifoga betyg/intyg för din genomförda eller pågående utbildning.
För att få en så snabb och effektiv rekryteringsprocess som möjligt kommer vi som första steg att kontakta referenser för dig som uppfyller våra grundkrav. Vi använder oss av digital referenstagning via Refensa, där du själv får ange dina referenser, detta oavsett om du redan angett referenser i ditt personliga brev/CV.
I denna rekrytering sker urval och tillsättning löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som anställd i Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/medicinsk-sekreterare
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
