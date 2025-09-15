Vi söker medicinsk sekreterare till vårt team på Högsbo närsjukhus!
2025-09-15
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Högsbo närsjukhus erbjuder en spännande arbetsplats där du får möjlighet att arbeta efter nya arbetssätt och där du kommer att vara en viktig del i införandet av nya innovativa arbetsformer för nära vård. Högsbo närsjukhus är ett så kallat smart sjukhus där vi kombinerar innovativa arbetssätt med framtidens IT-stöd för att möjliggöra vård med hög kvalitet med patienten i fokus. På sjukhuset finns dagkirurgiskt centrum, specialistcentrum med radiologi och provtagning för vuxna och barn. Högsbo närsjukhus är en viktig del i utvecklingen av närsjukvården i Göteborgsområdet.
Är du nyutexaminerad och vill kickstarta din karriär i en stimulerande och trevlig arbetsmiljö, eller kanske är du på väg att ta examen till hösten? Då är det här en perfekt möjlighet för dig!
Vi söker dig som är positiv, driven och gillar att samarbeta.
Du är strukturerad, ansvarstagande och engagerad, och trivs med att arbeta i ett team där alla hjälper varandra.
Du är motiverad att ta dig an uppgifter, du ser lösningar och inte problem, och har ett gott öga för att skapa och utveckla effektiva arbetssätt och rutiner. Du är självständig och effektiv, men samtidigt noggrann och håller hög kvalitet när du har lärt dig arbetssätt och rutiner.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
Det här är en timanställning som förutsätter närvaro under ordinarie arbetsdagar, med möjlighet till förlängning. Du får möjlighet att lära dig mycket, växa i din roll och bli en viktig del av vår verksamhet.
Om du fortfarande studerar, kan vi tillsammans komma överens om hur många timmar du kan arbeta och när, fram till att du tar examen.
Vad kommer du att göra?
Du hjälper till med journalhantering, bokningar, remisser, telefonkontakt med patienter, post och annat administrativt. Du är en nyckelperson i att skapa trygghet för våra patienter och bidra till ett välfungerande arbetsflöde. För att möta framtiden är rollen mer koordinerande än att enbart skriva diktat, så arbetet utförs på plats hos oss, vilket också ger dig möjlighet att utveckla och forma din roll.
Vad söker vi?
Du har en avslutad 2-årig YH-utbildning som medicinsk sekreterare eller tar examen till hösten
Mycket god datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Meriterande kompetenser
Erfarenhet av administrativt arbete
Vana vid journalsystemen ELVIS och Melior
Arbetstider
Måndag till fredag, 07.30-16.15, med viss flexibilitet.
Vill du bli en del av vårt team och vara med och göra skillnad för våra patienter? Skicka in din ansökan redan idag!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Publiceringsdatum2025-09-15
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
