Vi söker medarbetare till vårt skolsociala team
Lekebergs kommun, Samlad elevhälsa / Kuratorjobb / Lekeberg Visa alla kuratorjobb i Lekeberg
2025-11-07
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar emot att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium samt vuxenutbildning. I vår förvaltning arbetar för närvarande drygt 200 medarbetare.
Vi lägger grunden för det livslånga lärandet genom att erbjuda trygg omsorg och stimulerande lärmiljöer. Vi arbetar aktivt med vägledande samspel och utgår från barnens och elevernas förutsättningar och deras personliga förmågor.
Vi arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för en trygg och lyckad skolgång. Vi erbjuder våra barn och ungdomar en meningsfull fritid genom våra fritidsverksamheter.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en socionom som kommer vara en del av vårt skolsociala team. Detta är en metod som bygger på samverkansstrukturer och tidiga insatser som syftar till att elever med upprepad eller längre frånvaro får stöd i att öka sin närvaro i undervisningen. Det skolsociala teamet ska hjälpa till att skapa bättre förutsättningar för vårdnadshavare att stödja barnets skolgång och öka skolnärvaron.Arbetsprocessen som behöver vara anpassad till kontexten för det skolsociala teamet består av aktualisering och uppstart; planering av insats i det skolsociala teamet; motiverande och stödjande samtal med eleven; föräldraskapsstöd enskilt eller i grupp; relationsskapande aktiviteter; studiestöd, genomförandefas med mera.
I din roll kommer du vara med och starta upp detta team med syfte att ge vårdnadshavare det verktyg som behövs för att kunna stötta och vägleda sitt barn. Teamet kan även rikta sig direkt till eleven för att ge strategier i skolvardagen. Det skolsociala teamet kommer att vara en del av den Samlade elevhälsan.Kvalifikationer
Vi söker dig med god samarbetsförmåga, med erfarenhet av att arbeta med olika professioner. Du är lösningsfokuserad, flexibel och lyhörd.För tjänsten som socionom krävs en socionomexamen, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.För tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av:* arbete inom öppenvården* arbete med barn och unga i grundskolan* familjerådgivning* projektplanering.Tjänsten kräver B-körkort, där tillgång till egen bil är önskvärt.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Ersättning
Lekebergs kommun, Samlad elevhälsa

Kontakt
Rektor/ Verksamhetschef elevhälsan
Petra Lycke petra.lycke@lekeberg.se 058548837 Jobbnummer
