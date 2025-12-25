Vi söker medarbetare till vårt mjölkproducerande lantbruk!
Lappvattnet Lantbruk AB / Djuruppfödarjobb / Skellefteå Visa alla djuruppfödarjobb i Skellefteå
2025-12-25
Är du intresserad av att arbeta med djur, teknik och lantbruk i framkant. Vi söker nu en driven och ansvarstagande medarbetare till vår moderna mjölkgård med ca 300 kor som mjölkas i 5 Lelyrobotar.
Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete med fokus på mjölkproduktion. Arbetet innefattar bland annat:
Daglig skötsel av mjölkkor och ungdjur.
Övervakning och optimering av robotmjölkning (Lely)
Kalvskötsel.
Fodring och allmän stallmiljö.
Enklare service och underhåll av utrustning och teknik.
Vi söker dig som :
Har erfarenhet av mjölkproduktion, gärna robotmjölkning.
Är engagerad, noggrann och har god djurkänsla.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har B-körkort (meriterande med traktorvana).
Meriterande med seminutbildning.
Vi erbjuder:
En tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Ett stimulerande och varierande arbete.
Arbete enligt schema med helgtjänstgöring.
Lön enligt överenskommelse. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Intresserad?
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till: kossorna.lapp@gmail.com
Vi hanterar ansökningar löpande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-24
E-post: kossorna.lapp@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lappvattnet Lantbruk AB
(org.nr 556769-2503), http://lappvattnetlantbrukab.se
937 93 BURTRÄSK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9663760