Vi söker medarbetare till vår formsprutningsavdelning
Prototal Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Malmö Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Malmö
2026-06-30
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Produktionsmedarbetare till vår formsprutningsavdelning
Är du en noggrann och engagerad person med ett tekniskt intresse? Trivs du med att arbeta i en strukturerad och samarbetsinriktad miljö? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Vi söker en produktionsmedarbetare till vår formsprutningsavdelning i Malmö. I denna roll kommer du i första hand att bemanna formsprutor samt bearbeta och paketera direkt vid produktion. Vid behov kan arbetsuppgifterna även kombineras med andra sysslor.Dina arbetsuppgifter
Bemanna formsprutor och säkerställa en effektiv produktionsprocess.
Bearbeta och paketera produkter enligt instruktioner.
Utföra arbete enligt uppställda beredningar, instruktioner och ritningar.
Kontrollera eget arbete mot referensdetaljer och underlag.
Delta i verksamhetsmöten och bidra till förbättringsarbete.
Avrapportera arbetstider i affärssystemet Monitor.
Säkerställa ordning och reda (5S) på avdelningen.
Medverka vid avvikelse- och reklamationshantering vid behov.
Återställa arbetsplatsen vid avslutat arbete.
Vi söker dig som:
Har flytande kunskaper i svenska i tal och skrift.
Har grundläggande kunskaper i engelska i tal och skrift.
Har grundläggande teknisk, matematisk och ekonomisk förståelse.
Är kommunikativ, social och har god samarbetsförmåga.
Kan arbeta efter uppsatta mål, strategier och riktlinjer med kundfokus.
Vill utvecklas inom ditt område och bidra till förbättringsarbete.
Är en lagspelare och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi erbjuder:
En stabil arbetsplats med möjlighet till utveckling.
En arbetsmiljö där engagemang och samarbete värdesätts.
Möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens utveckling.
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: micael.wastefors@prototal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plastmaskinoperatör Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prototal Sweden AB
(org.nr 556015-5532)
Kamaxelgatan 5 (visa karta
)
212 41 MALMÖ Jobbnummer
9985761