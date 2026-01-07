Vi söker medarbetare till underhållsavdelningen!
2026-01-07
Är du en driven, engagerad och serviceinriktad person som vill bidra till utvecklingen av lokalproducerad mat? Då kan det vara dig vi på Nyhléns Hugosons söker när vi nu förstärker vårt underhållsteam i Luleå!Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Som medarbetare i vårt underhållsteam arbetar du med löpande och förebyggande underhåll av vår produktionsanläggning. Teamet ska ge förutsättningar för den dagliga driften vid produktionen genom att serva, reparera och underhålla såväl maskiner som anläggningen. Du deltar i arbetet med att utveckla och förbättra vår produktionsutrustning och arbetsmiljö. Givetvis erbjuder vi internutbildning på vår produktionsutrustning.
Vad kan vi erbjuda dig?
Nyhléns Hugosons erbjuder ett roligt, självständigt och omväxlande arbete med stort eget ansvar i ett norrländskt entreprenörsdrivet livsmedelsföretag i tillväxt. Du kommer arbeta i en trivsam arbetsmiljö med positiv, hjälpsam och prestigelös atmosfär.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är praktiskt lagd med ett stort teknikintresse, du är både kvalitets- och säkerhetsmedveten och har ett stort engagemang och eget driv. Du är flexibel och inte rädd för förändringar. Du gillar att planera och strukturera ditt arbete men störs heller inte av att bli avbruten för akuta händelser som måste prioriteras. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Utbildning inom underhåll, automationsteknik, verkstadsteknik eller har förvärvat motsvarande kunskaper genom längre yrkeserfarenhet.
Det är meriterande om du har kompetens inom styr-/regler och automationsteknik.
Erfarenhet eller grundläggande kunskaper inom el är en fördel.
Låter det här spännande? Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Sophia Bylesjö på 0910-509 20, produktionschef Nyhléns Hugosons AB.
Din ansökan skickar du in så snart som möjligt då urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Kvalifikationer
Utbildning inom underhåll, automationsteknik, verkstadsteknik eller att du har förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet
Meriterande
Grundläggande kunskaper inom el
Styr- och reglerkompetens
Automationsteknik
Om arbetsgivaren - Nyhléns Hugosons AB
Vår vision är att vara det naturliga valet vid alla norrländska måltidstillfällen. Det blir vi genom att vara det ledande norrländska matföretaget med fokus på våra kunder, vårt mathantverk och våra norrländska bönder och odlare. Respekten för miljö, hälsa och djuromsorg är central för verksamheten, liksom våra värdeord: affärsmässig, delaktig och stolt. Hantverket ligger alltid till grund för vår produktion, med erfarenhet och ett personligt engagemang i varje del av tillverkningen. Vi använder inga onödiga tillsatser i vår mat och garanterar hög kvalitet på våra produkter. Våra anläggningar finns i Luleå (charkproduktion), Skellefteå (paketering av kött, kallskänk mm) Boden (kyld färdigmat och Ullånger (slakteri), Änge Chark AB (charkproduktion), Jokkmokkskorv AB (charkproduktion) och Haparanda Potatis AB (paketering av potatis och tillverkning av potatisgratänger). Nyhléns Hugosons-koncernen har idag ca 280 medarbetare och omsätter ca 795 miljoner kronor. Läs mer om oss på www.nyhlenshugosons.se, www.angechark.se, www.jokkmokkskorv.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Nyhléns Hugosons AB Jobbnummer
9671830