Vi söker medarbetare till tillverkning och montering av specialmaskiner
2025-08-22
L. RÖNNING AB är ett Ängelholmsbaserat företag som sedan 1968 utvecklar och tillverkar kundanpassade maskiner och utrustning för underhåll av gasflaskor. Våra maskiner levereras över hela världen och vi är stolta över vår långa erfarenhet och höga kvalitet.
På grund av hög orderingång, söker vi en ny kollega till vårt team inom tillverkning och slutmontering av maskiner.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
• Tillverkning och montering av maskiner i små serier
• Slutmontering och testning av kundanpassade lösningar
• Varierande verkstadsarbete, ofta med problemlösning och anpassning efter kundens behovProfil
Vi tror att du har:
• Verkstadsvana och kunskap inom svetsning och allmänt verkstadsarbete
• God teknisk förståelse
• God kommunikationsförmåga och samarbetsvilja
Meriterande erfarenheter (men inte ett krav):
• El och pneumatik
• Fräsning och svarvning
Vi erbjuder
• Ett spännande och omväxlande arbete med stor variation i arbetsuppgifterna
• Möjlighet att arbeta nära produkten - från tillverkning till färdig maskin
• En arbetsplats med korta beslutsvägar där flexibilitet och problemlösning uppskattas
Låter det intressant? Skicka in din ansökan med CV så snart som möjligt. Vi intervjuar löpande.
OBS Endast kontakt samt ansökningar på mail eller genom arbetsförmedlingens sida.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: kenth@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare L. Rönning AB
(org.nr 556247-4667) Jobbnummer
9472105