Vi söker medarbetare till teamet på Blacksmith Burger i Helsingborg!

2026-03-03


Är du serviceinriktad, energisk och älskar att jobba i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker!

2026-03-03

Blacksmith Burger är en populär burgerrestaurang i hjärtat av Helsingborg. Vi brinner för kvalitet, riktigt bra burgare och en skön stämning - både för gäster och personal.
Vi söker dig som:
Är positiv och brinner för service
Trivs med att arbeta i team
Klarar av ett högt tempo
Är flexibel med arbetstider (dag, kväll och helg)
Har erfarenhet från restaurang (meriterande men inget krav)
Arbetsuppgifter inkluderar:
Tillagning av burgare
Kassa och kundservice
Städning och hålla ordning i restaurangen
Samarbeta med kollegor för bästa möjliga service
Vi erbjuder:
Ett härligt team
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
En rolig och fartfylld arbetsmiljö

Arbetsplats: Helsingborg
Start: Enligt överenskommelse

Låter det som något för dig?
Skicka ditt CV och en kort presentation till oss och berätta varför just du passar in i vårt team!
Vi ser fram emot att höra från dig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: info@blacksmithburger.se

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekrytering".

BlacksmithBurger Helsingborg AB (org.nr 559507-7917)
Regementsvägen 2 A (visa karta)
254 57  HELSINGBORG

9774269

