Vi söker medarbetare inom fordonshantering och bilåtervinning
Sundsvalls Bildemontering AB söker en driven och ansvarstagande medarbetare till vår verksamhet i Sundsvall. Hos oss får du arbeta i ett seriöst och ISO-certifierat företag med gott kamratskap och goda möjligheter att utvecklas i rollen.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning (6 månaders provanställning)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse. Stor vikt läggs vid personlighet.
Om jobbet
Sundsvalls Bildemontering AB bedriver återvinningsverksamhet av fordon. Vi är ISO-certifierade och arbetar enligt tydliga rutiner inom kvalitet, miljö och säkerhet. Därför lägger vi stor vikt vid noggrannhet, ansvar och ett fackmannamässigt arbetssätt.
Som anställd hos Sundsvalls Bildemontering AB kommer du att ingå i ett team och arbeta med att dränera inkommande fordon.
Du hanterar fordonet noggrant efter ett angivet protokoll, för att grundligt granska vilket skick fordonet har, samt vilka delar som kan återanvändas.
Rollen innebär ett självständigt arbete med stort ansvar, där din bedömning har betydelse för vad som kan demonteras och säljas som reservdel.
Detta är en heltidstjänst där arbetstiden är förlagd till måndag-fredag kl. 07.00-16.00.
Du som söker är initiativtagande, driven och engagerad. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, ansvarskänsla och en positiv inställning, eftersom du blir en del av ett team med stark gruppanda och gott kamratskap.
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av att jobba med fordon och som har en fordonsteknisk utbildning i grunden eller kan påvisa motsvarande kunskaper genom att ha arbetat praktiskt med fordon.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet som fordonsmekaniker eller erfarenhet från liknande praktiskt arbete med fordon.
• B-körkort
• Talar och skriver obehindrat svenska
• Tidigare erfarenhet av arbete med fordon eller liknande arbete är meriterande
• Gott ordningssinne
• God samarbetsvilja
• Arbetet innebär även att man ska kunna hantera verktyg på ett säkert sätt så att inga olycksrisker uppstår
• Kunskap om tömning av fordonets vätskor samt fackmannamässig hantering av AC-enhet
• Att vilja utvecklas i jobbet och bredda sina kunskaper
• Teknisk, praktisk bakgrund av fordon som gör att alla arbetsmoment med demontering/tömning av fordon sker på ett fackmannamässigt sätt
Sista dag att ansöka är
Urval sker löpande
Arbetsplats:
Sundsvall
Adress:
Ekenäsvägen 28
86337 Sundsvall
Omfattning:
Heltid
Varaktighet:
Tillsvidare
Lön: Enligt överenskommelse.
Möjlighet att utvecklas: För rätt person finns goda möjligheter att växa i företaget, ta större ansvar över tid och få utbildning, certifikat och tillstånd inom flera områden.
Kollektivavtal: IF Metall tillämpas.
Skicka din ansökan till jobb@sundsvalls.com
Bifoga CV och personligt brev, och beskriv gärna kort din erfarenhet av att arbeta med fordon samt varför du tycker att tjänsten passar dig.
Vi ser fram emot din ansökan!
Med vänliga hälsningar
Sundsvalls Bildemontering AB
