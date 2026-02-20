Vi söker medarbetare inom elkraft och I&C
2026-02-20
Vi på myndigheten befinner oss i en spännande fas och letar efter engagerade kollegor inom elkraft och I&C-området. Vi tror på att blanda färsk högskolekunskap med lång erfarenhet. Därför söker vi både dig som är mer junior och sugen på att starta karriären, likväl som dig som är en mer senior profil som vill ta nästa steg.
Hos oss får du använda din kompetens till något som verkligen gör skillnad och du får arbeta med samhällsviktiga frågor i en utvecklande och stimulerande miljö, där spännande arbetsuppgifter kombineras med goda utvecklingsmöjligheter och en sund balans mellan arbete och fritid. Möjliga placeringsorter är Solna, Katrineholm eller Göteborg.
Detta är en intresseannons, vilket innebär att urval sker löpande, och du får återkoppling efter att du skickat in din ansökan. Om vi bedömer att du matchar vårt kompetensbehov kommer vi kontakta dig och du kan komma att bli kallad till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Samhällsviktiga arbetsuppgifter
Som inspektör vid enheten Tillsyn händelseuppföljning och teknik får du en nyckelroll i arbetet med att tillsyna att kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar bedrivs på ett säkert och regelrätt sätt.
Vi erbjuder dig ett uppdrag där du ansvarar för tillsyn inom ditt sakområde och arbetar nära kollegor, både inom och över avdelnings- och enhetsgränserna. Du bidrar med din expertis i hela kedjan, det vill säga från granskning och analys till att bygga upp tillsynsverksamheten inom dina ansvarsområden. Tillsammans med engagerade kollegor driver du viktiga frågor framåt och bidrar till ständig förbättring och kunskapsutveckling.
Arbetet innebär bland annat att:
• granska dokumentation och bedöma anläggningsförändringar hos tillståndshavare
• genomföra inspektioner och verksamhetsbevakning hos verksamhetsutövaren
• delta i och bidra till föreskriftsarbete och tillståndsprövningar
• följa och analysera omvärldsutveckling inom ditt område
• vid behov delta i nätverk, konferenser och i vissa fall internationella samarbeten.
Vi söker dig som har
• ingenjörsutbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet inom aktuellt område som myndigheten bedömer relevant för tjänsten
• kunskap om elkraftstekniska standarder och konstruktion av elkraftsystem alternativt kunskap om konstruktion av programmerbara och reläbaserade instrumenterings- och kontrollsystem
• goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt
• goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har kunskap eller arbetslivserfarenhet av följande:
Elkraft
• konstruktion av elkraftförsörjning till säkerhetssystem i kärntekniska anläggningar
• utformning av kärnkraftverkens elkraftssystem inklusive uppbyggnad av djupförsvar och säkerhetsfunktioner
• underhåll av elkraftsutrustning
• starkströmsföreskrifter.
I&C
• erfarenhet av konstruktion eller underhåll av programmerbara och reläbaserade instrumenterings- och kontrollsystem inom verksamhet med höga säkerhetskrav
• erfarenhet av konstruktionsförutsättningar i kärnkraftverk
• kunskap om kvalificering inklusive miljökvalificering av elkomponenter.Publiceringsdatum2026-02-20Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs i samarbete med andra och motiveras av att arbeta i effektiva team samt bidra till verksamhetens kontinuerliga utveckling. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och skapar goda samarbeten genom tydlig och lyhörd kommunikation. Rollen kräver hög integritet och gott omdöme, och du agerar ansvarsfullt även i komplexa situationer.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt, såväl Vår värdegrund - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) som den Statliga värdegrunden (forvaltningskultur.se)
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett viktigt samhällsuppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle. Här kan du läsa om vad vi erbjuder: Läs mer om våra villkor och förmåner
Anställningsvillkor
Anställningen är tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. I den här rollen blir du anställd som inspektör. Resor i tjänsten förekommer. Placeringsort är Solna, Katrineholm eller Göteborg.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
Du kan komma att ingå i myndighetens krisorganisation och kan även komma att krigsplaceras vid myndigheten. Krisorganisationen utför strålskyddsbedömningar och kärntekniska analyser och samverkar med andra berörda aktörer för att hantera radiologiska nödsituationer, inklusive situationer vid höjd beredskap.
Tjänstbarhetsintyg
Tjänstbarhetsintyg för arbete med joniserande strålning krävs för tjänsten. Hänsyn kommer tas till eventuella jävsregler och karenstider.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta HR Annika Kjerrman, 08-799 43 75 eller Daniela Piltonen, 08-799 41 79.
Fackliga företrädare är Mathias Häggblom, Saco-S, 08-799 44 85, Michael Wallin, ST, 08-799 42 87 och Mikael Andersson, SEKO, 08-799 41 00.
Ansökan sker genom att du bifogar CV och svarar på urvalsfrågor. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande ber vi dig därför att svara på urvalsfrågorna. Du behöver inte bifoga personligt brev. Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 30 mars 2026.
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 380 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
Läs mer om vår verksamhet här www.stralsakerhetsmyndigheten.se Ersättning
