Vi söker MC-tekniker till Autolane i Kungälv
2025-10-18
Vi söker MC-tekniker/mekaniker till vårt växande team!
Arbetar du redan som MC-tekniker idag? Eller har du ett brinnande intresse för motorcyklar och en bakgrund som tekniker eller mekaniker? Då kan just du vara den vi söker! Publiceringsdatum2025-10-18Om tjänsten
Som MC-tekniker hos oss får du ett varierat och stimulerande arbete där du jobbar med alla typer av motorcyklar och fabrikat. Du kommer att:
Utföra konditionstester och felsökningar via diagnosverktyg
Ge åtgärdsförslag och kostnadsförslag
Genomföra service enligt tillverkarens riktlinjer
Utföra reparationer - stora som små
Ha kundkontakt och leverera högklassig service
Samarbeta tätt med försäljningsteamet och övriga roller i företaget
Du får internutbildning, mentorstöd och tekniska resurser för att lyckas i rollen. På Autolane jobbar vi tillsammans - som ett team.
Vi erbjuder dig
En trygg och långsiktig anställning
Ett fartfyllt, omväxlande arbete
Modern arbetsmiljö med hög teknisk standard
Trivsam stämning och gemenskap med hela företaget
Konkurensskraftig lön - vi värdesätter din kompetens
Vi söker dig som...
Redan har erfarenhet som MC- eller bilmekaniker/tekniker
Har god datorvana
Har stort intresse för motorcyklar
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att leverera kvalitet
Trivs i ett högt tempo och gärna lär dig nytt
Är en lagspelare med god samarbetsförmåga
Innehar A- och B-körkort (krav)
Erfarenhet från verkstad, diagnossystem och arbete med flera fabrikat är meriterande.
Lär dig mer och bli en av oss i Autolanefamiljen!
Autolane AB är en prisbelönt bil och MC-firma som har vunnit det prestigefyllda Gasellpriset hos Dagen Industri hela 3 gånger och fått utmärkelsen Mästargaseller. Vi tror vår framgång kommer från att vi har byggt upp vårt varumärke på kvalitet och extraordinär kundservice. Detta hade inte varit möjligt utan våra passionerade och engagerade medarbetare. Därför tror vi på en arbetsplats som främjar teamkänsla och där de anställda trivs och kan utvecklas mot nya mål. Idag är vi 28 kollegor som arbetar inom inköp, försäljning, ekonomi, rekond och verkstad som genuint tycker om vårt arbete och är stolta över vår arbetsplats.
Låter detta som rätt steg för dig?
Låter detta som rätt steg för dig?

Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 30/11
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Per mejl
E-post: ansokan@autolane.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MC-tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.autolane.se/
Solbräckegatan 14 (visa karta
)
442 45 KUNGÄLV Jobbnummer
