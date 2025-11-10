Vi söker matematik och NO-lärare till English Speaking Classes
Är du en engagerad och behörig lärare i matematik, biologi och kemi som vill göra skillnad varje dag? Paradisskolan 4-9 söker nu en ny kollega till vårt högstadium.
Här får du möjlighet att undervisa elever i årskurs 7-9 från olika arbetslag och vara med och skapa en inspirerande lärmiljö där elevernas nyfikenhet och vilja att utvecklas står i centrum.
Vi erbjuder något unikt, en inriktning där NO- och SO-ämnen undervisas på engelska, nämligen profilen English Speaking Class (ESC). Därför söker vi dig som känner dig trygg med att undervisa biologi och kemi på engelska och som vill bidra till att eleverna får en internationell och språkberikande skolupplevelse.
Paradisskolan är en plats för mångfald och lärande. Här möts ungefär 400 elever från årskurs 4 till 9 i en trygg och stimulerande miljö. Som lärare hos oss får du möjligheten att planera och genomföra undervisning i matematik, biologi och kemi. Du blir mentor för elever tillsammans med en kollega och bidrar till vårt gemensamma arbete för struktur, ansvar och kvalitet i undervisningen. Du får möjlighet att påverka din undervisning och att utvecklas tillsammans med ett engagerat kollegium.
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i matematik, biologi och kemi, och som har förmågan att omsätta skolans styrdokument i praktiken. Du är kreativ i din undervisning, har goda IKT-kunskaper och möter variationen i klassrummet med trygghet och engagemang. Du bygger relationer med elever, föräldrar och kollegor, och bidrar till att skapa en god arbetsmiljö för alla.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats med engagerade kollegor, nära samarbete och ett gemensamt fokus på elevens utveckling. Hos oss får du vara med och skapa en lärmiljö där struktur, respekt och nyfikenhet är självklara delar av vardagen.
Skolans utvecklingsarbete är inriktat på att stärka undervisningens kvalitet - struktur, ansvar och förberedelse. Vi strävar efter förstärkt samverkan och ett gemensamt ansvar för varje elev.
Skolan är centralt belägen i västra delen av Trollhättan, i området Källstorp.
Utifrån visionen "Tillsammans skapar vi framtiden genom form, förutsättningar och förväntan" arbetar vi inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet med att gemensamt skapa en god miljö för lärande och utveckling, där våra elever får studiero, känner sig trygga och blir sedda.
Visionens utgångspunkter är att:
• Vi vet att alla vill lyckas.
• Vi tar gemensamt ansvar för att skapa framgång.
• Vi möter varandra med nyfikenhet och respekt för våra olikheter.
Du är legitimerad lärare med behörighet i matematik, biologi och kemi. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och har en god förmåga att omsätta dem praktiskt i det dagliga arbetet. Du bedriver modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev samt stärka denna i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Vi ser att du har god pedagogisk förmåga, är positiv, utåtriktad och har en förmåga att skapa trygghet hos eleverna. Du ska kunna skapa goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du har goda IKT-kunskaper och en god förmåga att möta den variation som du möter i klassrummet.
Vi förväntar oss att du vill tillsammans med andra samskapa den bästa lärmiljön för våra elever och deras lärande. Vi förväntar oss att du brinner för att utveckla din undervisning med elevernas bästa för ögonen. För att lyckas med detta ser vi det som en fördel att du deltar i ett kollegialt, strukturerat lärande i samspel med andra lärare på skolan.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor.
