Vi söker massörer till kryssningsfartyget Birka!
Viking Line Skandinavien Aktiebolag / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-07-16
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Birka Gotland är Östersjöns nya nöjeskryssare med rekreation och upplevelser för vardagssmitaren. Fartyget drivs av bolaget Gotland Alandia Cruises, grundat 2023 som en gemensam satsning mellan rederierna Viking Line och Gotlandsbolaget. Birka Gotland erbjuder kryssningar och reguljärresor mellan Stockholm, Mariehamn och Visby från och med våren 2024.
Vi söker vikarierande massörer till vårt Archipelago Spa!
Spa är en viktig och efterfrågad del av kryssningsupplevelsen för våra gäster där en spabehandling eller en stunds avkoppling i poolen är efterlängtad.
Till våran vikariepool söker vi dig som är serviceinriktad, positiv och flexibel person som brinner för att ge förstklassig service. Du har lätt för att kommunicera med människor och tar ansvar samt initiativ.
Att arbeta som vikarie på Birka Gotland:
Ett arbetspass ombord varierar mellan 1-14 kryssningar i sträck.
Vi erbjuder arbetspass efter behov både med kort varsel som med framförhållning.
Säkerhetsuppgifter ingår i samtliga roller.
Arbetskläder samt all mat ombord ingår och du bor i egen hytt, du har även tillgång till personalgym och bastu.
Massageterapeut:
Du har yrkeserfarenhet inom branschen och tidigare jobb.
Meriterande om du är certifierad hudterapeut och arbetat inom fartygsvärlden.
Som massageterapeut på vår spa-avdelning arbetar du med att utföra spabehandlingar, massagebehandlingar och ansiktsbehandlingar om du i tillägg är certifierad hudterapeut enligt vår SPA-Meny. Vi erbjuder hög standard i kundbetjäning och utförande av spabehandlingar. Vi turas om att bemanna spa-receptionen och kassa-arbete ingår i arbetsuppgifterna, samt rekommendation och försäljning av Babor och Elemis produkter.
Intresserad?
Skicka din ansökan senast 21.08.2026.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Viking Line Skandinavien Aktiebolag
(org.nr 556110-4661) Arbetsplats
Viking Rederi - Birka Gotland Jobbnummer
10004614