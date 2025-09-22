Vi söker Maskintekniker till Kristianstad!
Har du ett intresse för teknik och maskiner, och vill vara en del av ett bolag som har en viktig roll i samhället? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu en engagerad och lösningsfokuserad maskintekniker till en av våra kunders verkstäder i Kristianstad. Hos oss får du arbeta i en dynamisk miljö där du får vara med och bidra till en trygg och tillförlitlig framtid för samhället. Du blir en del av ett team som tillsammans ansvarar för service och underhåll av specialiserade fordon och teknisk utrustning. Som maskintekniker arbetar du huvudsakligen med underhåll och reparation av maskiner och fordon. Arbetet utförs till största del i vår verkstad, men planerad service och akuta insatser i fält kan förekomma. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp, där säkerhet, kvalitet och effektivitet alltid står i fokus.
I tjänsten ingår också att hantera tekniska avvikelser och se till att allt arbete sker enligt gällande regelverk och interna rutiner. Vi söker dig som är affärsmässig, kvalitetsmedveten och som har lätt för att samarbeta med andra.
Arbetstiderna är 07:00-15:30 och med tanke på att en del arbeten sker ute på fält kan övernattningarna på hotell förekomma.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
• Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet
• Några års erfarenhet som maskintekniker eller i liknande teknisk roll
• B-körkort
• Arbetet kräver att du har ett flexibelt förhållningssätt, är lösningsfokuserad och serviceinriktad, allt för att leverera det vi utlovar till våra kunder!
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av spårgående maskiner, arbetsredskap samt C-körkort men inget krav!
För denna tjänst krävs godkänd hälsoundersökning för säkerhetstjänst, vilket genomförs innan eventuell anställning.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
