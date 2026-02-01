Vi söker maskinoperatörer till kund på Hedenstorp
Vi är nu på jakt efter en erfaren maskinoperatör till en av våra kunder på Hedenstorp med omgående start där man kommer arbeta ständig kväll.
I rollen som maskinoperatör hos vår kund har du ansvar för att den dagliga produktionen fungerar som den ska och att maskinerna hålls igång utan avbrott. Arbetsuppgifterna varierar och kan exempelvis innebära att utföra praktiska moment vid olika stationer, hålla uppsikt över maskinernas prestanda och åtgärda eventuella störningar. Du arbetar också med felsökning samt kontrollerar att kvaliteten på produktionen håller rätt nivå. Ett nära samarbete med kollegor är avgörande för att produktionen ska flyta smidigt.
Arbetstiderna kommer vara förlagda på kvällstid, mån-fre.Profil
För att trivas och lyckas i rollen som maskinoperatör hos vår kund ser vi gärna att du är en praktiskt lagd person som arbetar målmedvetet och har en stark ansvarskänsla. Du bör ha tidigare erfarenhet av maskinellt arbete och förstå hur styrsystem fungerar i olika typer av utrustning. Det är också betydelsefullt att du har lätt för att samarbeta och uppskattar att jobba tillsammans med kollegor.
Om du söker nya utmaningar och vill arbeta i en miljö där industriella maskiner står i fokus, kan detta vara tjänsten för dig. Skicka gärna in din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
