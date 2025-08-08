Vi söker maskinoperatörer till 2-skift med start V.32
Vi är nu på jakt efter en erfaren maskinoperatör till en av våra kunder på Torsvik med start V.32.
Som maskinoperatör ansvarar och övervakar man för den dagliga driften av maskinerna och ser till att allt flyter på. Arbetsuppgifterna är varierande men kan bland annat vara att utföra operativa uppgifter vid olika arbetsstationer, övervaka maskinernas funktion och hantera eventuella problem, man jobbar även med felsökning och kvalitetskontroller. Samarbete med kollegor är viktigt för att säkerställa att produktionen flyter på. Har du tidigare erfarenhet av kantlistmontering är detta meriterande.
Du kommer bli anställd av oss på Posti Logistics Staffing under 6 månaders visstidsanställning med god chans till övertagande av kund efter.
Arbetstiderna kommer vara förlagda på tvåskift. Profil
För att passa in i rollen som kantlistoperatör hos vår kund tror vi att du är en driven och händig person med god arbetsmoral. Det är även viktigt att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med maskiner och har erfarenhet av hur ett styrsystem i en maskin fungerar. Det är även viktigt att man har god samarbetsförmåga och trivs att arbeta tillsammans med andra.
Om du är redo att ta dig an nya utmaningar och trivs med att arbeta nära industriella maskiner, då kan detta vara rätt roll för dig. Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
