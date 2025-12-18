Vi söker maskinist till hjulgrävare
2025-12-18
Vill du arbeta i ett stabilt företag med moderna maskiner och varierande arbetsuppgifter? Då kan du vara den vi letar efter. Mark & Miljö i Ljungby söker nu nya allsidiga maskinister till våra hjulgrävare. Så har du tidigare erfarenhet av maskinkörning kan du vara den vi söker.
Som maskinist hos oss på Mark & Miljö i Ljungby AB kommer du främst att vara på våra ramavtal i Växjö och Alvesta med omnejd. Du kommer dels att vara uthyrd till kommunen där du arbetar ihop med deras egna anläggare, men du kommer också att köra på våra egna projekt med kollegor från Mark & Miljö. Projekten och uppdragen är väldigt varierande och den ena dagen är inte den andra lik. Projekten som du kommer arbeta på styrs antingen av Mark & Miljös egna arbetsledare eller direkt av beställaren.
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig med tidigare erfarenhet inom Mark- och anläggningsbranschen. För att vara aktuell för tjänsten ska du ha god maskinvana med GPS och flera års erfarenhet av grävning inom Mark och anläggningsbranschen, gärna inom VA-arbeten. Du ska kunna hantera digitala hjälpmedel samt besitter följande kvalifikationer:
• Yrkesförarbevis för grävmaskin
• Arbete på väg
• B-körkort
• ESA

Publiceringsdatum: 2025-12-18

Dina personliga egenskaper
För att du ska passa in i vårt gäng på Mark & Miljö ser vi gärna att du är social, målinriktad och har förmågan att se möjligheter i stället för problem. Du ska vara engagerad i ditt arbete och ta ansvar över din maskin och företagets resurser. Då du kommer arbeta i projekt som Mark & Miljö driver på egen hand men också på uppdrag direkt från våra beställare så gäller det att du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Arbetet innebär att arbeta i team med både kollegor men också representanter från kommuner och beställare så du ska ha en god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande för att vara aktuell för rollen.
Vi erbjuder
• Moderna och välskötta maskiner
• Trygga anställningsvillkor
• Varierande arbetsuppgifter inom våra ramavtal
• Ett trevligt team och bra stämning på jobbet
• Möjlighet till utveckling och långsiktighet hos oss
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan eller hör av dig för mer information.
Vi ser fram emot att välkomna nya maskinister till vårt team!
Arbetsområde
Huvudkontoret ligger i Ljungby och vi har lokalkontor i Alvesta. Våra arbetsområden sträcker sig runt våra kontor och främst inom Kronoberg och Jönköpings län.
Som maskinist utgår du från hemmet alternativt någon av våra fasta etableringar.
Intervjuer och urval kommer att ske först efter jul och nyår. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: sanna@markmiljo.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mark och Miljö i Ljungby AB
(org.nr 556465-0595)
342 32 ALVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mark & Miljö i Ljungby AB Kontakt
Sanna Andersson sanna@markmiljo.se 0761278459 Jobbnummer
9651157