Vi söker maskinförare till hjulgrävare - Stockholm - Heltid

2026-05-06


Vi söker nu en erfaren maskinförare för arbete med hjulgrävare i Stockholm. Har du vana av att köra hjulgrävare och trivs med ett varierat och självständigt arbete? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.

2026-05-06

Om tjänsten
Som maskinförare kommer du arbeta med hjulgrävare i storleken 10-18 ton inom mark- och anläggningsprojekt. Arbetet innefattar bland annat schaktning, planering, finlir samt arbete i stadsmiljö där noggrannhet och säkerhet är avgörande.
Placering: Stockholm
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse / Omgående
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att köra hjulgrävare (10-18 ton)
Har relevant utbildning/förarbevis för grävmaskin
Är självgående och trygg i din roll som maskinförare
Har god förståelse för mark- och anläggningsarbete
Är noggrann och säkerhetsmedveten
Har B-körkort

Meriterande:
Erfarenhet av arbete i stadsmiljö
Erfarenhet av VA-arbeten eller finplanering

Vi erbjuder:
Stabil heltidstjänst
Varierande projekt
Trevligt team och god arbetsmiljö

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Sista dag att ansöka är 2026-06-05

Arbetsgivare
Simplex Bemanning AB (org.nr 559001-0277), https://jobb.simplexbemanning.se/jobs
117 61  STOCKHOLM

Jobbnummer
9894369

