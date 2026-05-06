Vi söker maskinförare till hjulgrävare - Stockholm - Heltid
Simplex Bemanning AB / Maskinförarjobb / Stockholm Visa alla maskinförarjobb i Stockholm
2026-05-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren maskinförare för arbete med hjulgrävare i Stockholm. Har du vana av att köra hjulgrävare och trivs med ett varierat och självständigt arbete? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Som maskinförare kommer du arbeta med hjulgrävare i storleken 10-18 ton inom mark- och anläggningsprojekt. Arbetet innefattar bland annat schaktning, planering, finlir samt arbete i stadsmiljö där noggrannhet och säkerhet är avgörande.
Placering: Stockholm
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse / Omgående
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att köra hjulgrävare (10-18 ton)
Har relevant utbildning/förarbevis för grävmaskin
Är självgående och trygg i din roll som maskinförare
Har god förståelse för mark- och anläggningsarbete
Är noggrann och säkerhetsmedveten
Har B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i stadsmiljö
Erfarenhet av VA-arbeten eller finplanering
Vi erbjuder:
Stabil heltidstjänst
Varierande projekt
Trevligt team och god arbetsmiljö
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://jobb.simplexbemanning.se/jobs
117 61 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9894369