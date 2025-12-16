Vi söker Maskinförare Hjullastare till vår verksamhet på Forsmark
2025-12-16
Om GDL
GDL erbjuder kundanpassade lösningar inom transport- och logistiktjänster. Vi sysselsätter i Sverige uppåt 1 000 fordon och har över 300 anställda. GDL AB finns på 12 orter i Sverige och omsätter över 2 miljarder SEK. Hos oss är du Trygg hela vägen.

Om tjänsten
GDL AB söker en erfaren Maskinförare Hjullastare för arbete inom Forsmarks kärnkraftverksområde. Du kommer att arbeta i en säkerhetsklassad miljö med höga krav på säkerhet, ordning, dokumentation och efterlevnad av rutiner.
I rollen ansvarar du för lastning, lossning och interntransporter inom industri- och anläggningsområdet. Du arbetar nära Forsmarks drift- och underhållsorganisation samt andra entreprenörer och ser till att arbetet genomförs på ett säkert och professionellt sätt. Du har även ansvar för daglig tillsyn, skötsel och enklare underhåll av hjullastaren.Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, strukturerad och ansvarsfull med ett mycket högt säkerhets- och riskmedvetande. Du samarbetar väl med andra, har ett professionellt bemötande och kan arbeta självständigt under eget ansvar.Kompetenser
• Dokumenterad erfarenhet som hjullastarförare i industriell/tung miljö, inklusive körning med tillkopplad släpvagn
• Giltigt förarbevis för hjullastare (yrkesbevis eller motsvarande)
• B-körkort
• Mycket god svenska i tal och skrift
• Möjlighet att bli godkänd i säkerhetsprövning och bakgrundskontroll enligt Forsmarks och SSM:s regelverk
• God fysisk och psykisk hälsa för arbete i säkerhetsklassad miljö
Det är meriterande om du har erfarenhet från Forsmark eller annan kärnteknisk anläggning, och/eller från säkerhetsklassad industri. Utbildning inom strålskydd, vana vid kontrollerade zoner samt erfarenhet av fler maskinslag (t.ex. grävmaskin, truck eller teleskoplastare) är ett plus. C-körkort, ADR grund och klass 7 är också meriterande. Vi ser även gärna att du har kännedom om tillstånds- och arbetsberedningsprocesser i industriell miljö.Övrig information
• Arbetet kan innebära skiftgång och arbete vid revisionsstopp
• Drog- och alkoholtester kan förekomma
• Obligatoriska säkerhets- och anläggningsutbildningar genomförs före tillträde
• Tillträde förutsätter godkänd behörighet från Forsmark
Arbetstid
Heltid 100% omgående anställning
Varaktighet
6 månaders provanställning med goda chanser för en tillsvidareanställning
För att söka tjänsten sänder du CV + personligt brev till career@gdl.se
I ämnesraden skriver du Hjullastarförare Forsmark. Vi hanterar ansökningar löpande, så sänd in din ansökan så snart som möjligt. Vid ytterligare frågor om tjänsten kontakta Anna Sirina Lindskog anna.lindskog@gdl.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
