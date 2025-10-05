Vi söker maskinförare för snöröjning i Göteborg!
2025-10-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Maskinförare för snöröjning - Sjuhärad Trädservice AB
Vi söker en ansvarsfull och pålitlig maskinförare till vintersäsongen 2025-2026.
Arbetet består av snöröjning och halkbekämpning med mindre hjullastare eller ATV i Göteborgsområdet.
Arbetsuppgifter
Snöröjning av gårdar, infarter och gångytor
Halkbekämpning vid behov
Rapportera arbetstid och insats till ansvarig
Arbetstid
Vid behov under snöfall
Du ska kunna infinna dig inom 1 timme när du blir kallad
Pass kan ske dag, kväll, natt och helg beroende på väder
Lön och villkor
Timlön vardag (06-18)
OB-tillägg:
kväll (18-22)
natt (22-06)
helg (dygnet runt)
Semesterersättning 12 %
Timanställning vid behov
Krav
Erfarenhet av maskinkörning (hjullastare, traktor eller ATV)
Körkort B
Ansvarstagande och noggrann Gärna bosatt i eller nära Göteborg/Mölndal
Plats
Göteborgsområdet
Anställningsperiod
November 2025 - mars 2026
Ansökan
Skicka en kort presentation av dig själv och din erfarenhet till: info@7htradservice.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: info@7htradservice.se Arbetsgivare Sjuhärad Trädservice AB
