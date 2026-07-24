Vi söker markarbetare till vår kund i Skellefteå
Bolt.Works Sverige AB / Anläggningsarbetarjobb / Skellefteå Visa alla anläggningsarbetarjobb i Skellefteå
2026-07-24
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Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, professionalism och yrkesstolthet står i centrum? Vi söker nu erfarna markarbetare till vårt team i Skellefteå. Hos oss får du möjlighet att arbeta i varierande mark- och anläggningsprojekt tillsammans med engagerade kollegor i en växande och framtidsorienterad verksamhet.
Vi söker dig som har erfarenhet inom mark och anläggning och som trivs i en roll där ansvar, noggrannhet och samarbete är avgörande för att leverera arbete med hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som markarbetare kommer du att arbeta med olika typer av mark- och anläggningsarbeten inom både större och mindre projekt. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Schakt- och markförberedande arbeten
Rörläggning och kabelförläggning
Dräneringsarbeten
Kantstenssättning och finplanering
Uppsättning av byggstängsel och staket
Arbete med mindre maskiner och mätverktyg såsom vibratorplatta och nivålaser
Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med arbetsledning och övriga kollegor på arbetsplatsen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har 2–4 års erfarenhet av mark- och anläggningsarbete
Har goda kunskaper i svenska eller engelska
Är ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Trivs med praktiskt och fysiskt arbete utomhus
Har förmåga att arbeta effektivt och lösningsorienterat i ett högt arbetstempo
Meriterande kvalifikationer:
Certifikat för Arbete på väg
Heta Arbeten och Säkra Lyft
BE-körkort
Erfarenhet av arbete inom större anläggningsprojekt eller maskinvana
Vi erbjuder
En professionell och trygg arbetsmiljö
Varierande projekt inom mark och anläggning
Kompetenta kollegor och god sammanhållning
Möjlighet till långsiktigt samarbete och fortsatt utveckling inom företaget
En arbetsplats där kvalitet, säkerhet och trivsel prioriteras
Anställningsform
Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader med möjlighet till förlängning beroende på projektens utveckling och verksamhetens behov.Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10010877