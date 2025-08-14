Vi söker markarbetare i Skellefteå för sommaruppdrag - start augusti

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Anläggningsarbetarjobb / Skellefteå
2025-08-14


Visa alla anläggningsarbetarjobb i Skellefteå, Robertsfors, Piteå, Norsjö, Vindeln eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Skellefteå, Robertsfors, Piteå, Norsjö, Vindeln eller i hela Sverige

Ett väletablerat företag i Skellefteå söker nu markarbetare för arbete med start i augusti

Som markarbetare kommer du att arbeta med olika typer av mark- och anläggningsprojekt. Arbetsuppgifterna kan inkludera grävning, schaktning, rörläggning, fiberdragning, sättning av kantsten och andra förberedande arbeten för bygg- och anläggningsentreprenader. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, ofta utomhus och i varierande miljöer.

Uppdraget är initialt ett kortare bemanningsuppdrag men det finns goda chanser till förlängning samt övertag hos företaget.

DETTA SÖKER VI

Publiceringsdatum
2025-08-14

Kvalifikationer
• B-körkort

Meriterande:
• Förarbevis för hjullastare
• Erfarenhet av rörläggning, ritningsläsning och fiberarbeten

Vi söker dig som är noggrann, arbetsam och har god samarbetsförmåga. Tidigare erfarenhet inom mark och anläggning är starkt meriterande.

Placering: Skellefteå
Start: Augusti
Omfattning: Heltid

Välkommen med din ansökan!

OM FÖRETAGET

Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Folke Andersson
umea@studentconsulting.com

Jobbnummer
9459233

Prenumerera på jobb från Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ):