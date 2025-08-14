Vi söker markarbetare i Skellefteå för sommaruppdrag - start augusti
Ett väletablerat företag i Skellefteå söker nu markarbetare för arbete med start i augusti
Som markarbetare kommer du att arbeta med olika typer av mark- och anläggningsprojekt. Arbetsuppgifterna kan inkludera grävning, schaktning, rörläggning, fiberdragning, sättning av kantsten och andra förberedande arbeten för bygg- och anläggningsentreprenader. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, ofta utomhus och i varierande miljöer.
Uppdraget är initialt ett kortare bemanningsuppdrag men det finns goda chanser till förlängning samt övertag hos företaget.
Kvalifikationer
• B-körkort
Meriterande:
• Förarbevis för hjullastare
• Erfarenhet av rörläggning, ritningsläsning och fiberarbeten
Vi söker dig som är noggrann, arbetsam och har god samarbetsförmåga. Tidigare erfarenhet inom mark och anläggning är starkt meriterande.
Placering: Skellefteå
Start: Augusti
Omfattning: Heltid
Välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
