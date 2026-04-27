Vi söker mark- och anläggningsarbetare till Västerås!
Mark och anläggning, kommande jobb
Om tjänsten: Till kommande uppdrag söker vi på Helpman dig med erfarenhet inom mark- och anläggningsarbete. Vi ser gärna att du är i god fysisk kondition då arbetet bitvis kan vara krävande. Vi söker dig med hög arbetsmoral och som inte har några problem att samarbeta med dina kollegor. Arbetsuppgifterna kan variera så det är bra om du är flexibel och har bred erfarenhet av yrket.
Uppgifter som kan förekomma:
Stensättning, plattläggning
Finplanering
Grundarbete
Schakt
Gå med maskin
Rörläggning
Dränering
Yrkesbevis eller motsvarande är meriterande och körkort lika så. Du behöver kunna kommunicera på svenska.
Helpman har varit verksamma sedan år 2000 och arbetar med bemanning inom byggindustrin.
Vi strävar efter att få rätt man på rätt plats och vi samarbetar med flera av de största byggföretagen. Våra kunder är noggrant utvalda och väletablerade. Helpman är godkända av branschen och har kollektivavtal med Byggnads vilket garanterar trygga avtal och bra löner.
Registrera dig på www.helpman.se
och ladda upp ditt CV (gärna i PDF).
Det måste tydligt anges i ditt CV vilken erfarenhet du har av denna typ av arbete, dina tidigare anställningar samt referenser.
Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.
Vi kontaktar kandidater som matchar kravprofilen. Är du inte en av personer som gått vidare får du återkoppling via e-post.
Observera att annonsen gäller kommande uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helpman Entreprenad AB
(org.nr 556661-8673), https://www.helpman.se/web/vara-lediga-jobb-bygg/?
kung hans väg (visa karta
)
192 68 VÄSTERÅS
För detta jobb krävs körkort.
9876691