Vi söker mark- och anläggningsarbetare!

Mark och anläggning, kommande jobb Till kommande uppdrag söker vi på Helpman dig med erfarenhet inom mark- och anläggningsarbete. Vi ser gärna att du är i god fysisk kondition då arbetet bitvis kan vara krävande. Vi söker dig med hög arbetsmoral och som inte har några problem att samarbeta med dina kollegor. Arbetsuppgifterna kan variera så det är bra om du är flexibel och har bred erfarenhet av yrket.
Uppgifter som kan förekomma:
• Stensättning, plattläggning
• Finplanering
• Grundarbete
• Schakt
• Gå med maskin
• Rörläggning
• Dränering
Yrkesbevis eller motsvarande är meriterande och körkort lika så. Du behöver kunna kommunicera på svenska. Du måste kunna uppvisa giltigt pass eller nationellt ID vid anställning.
Vilka är vi? Som konsult kommer du vara anställd av oss på Helpman och bli uthyrd till våra kunder. Vi jobbar med allt från de allra största företagen på marknaden till de mindre byggfirmorna. Vi är ett av de äldsta bemanningsföretagen inom bygg med stor erfarenhet och kunskap om branschen. Som medlemmar i Byggföretagen och med kollektivavtal med Byggnads kan vi garantera trygga villkor, korrekta avtal och bra löner till våra anställda.
Ansök! Registrera dig på www.helpman.se
och ladda upp ditt CV (gärna i PDF).Det måste tydligt anges i ditt CV vilken erfarenhet du har av denna typ av arbete, dina tidigare anställningar samt referenser.
Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.Vi kontaktar kandidater som matchar kravprofilen. Är du inte en av personer som gått vidare får du återkoppling via e-post.
Observera att annonsen gäller kommande uppdrag.
