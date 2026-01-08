Vi söker Lunchkock och restauranbiträde till vår nyöppnade restaurang!
2026-01-08
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Spigg Media AB i Ljusdal
Vi söker personal till Parkköket Färila.
Vill du vara med från start?
Snart öppnar vi dörrarna till vår nya restaurang, Parkköket Färila och nu letar vi efter rätt människor som vill bli en del av vårt team från början. Hos oss är gemenskap, kvalitet och arbetsglädje minst lika viktigt som god mat och bra service.
Vi söker till följande tjänster:
Lunchkock
Är du en kock som gillar lunchtempo, ordning i köket och att leverera god mat med stolthet? Då kan det här vara något för dig.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet som kock (meriterande)
Kan arbeta självständigt och strukturerat
Är ansvarstagande, flexibel och gillar teamwork
Restaurangbiträde
Som restaurangbiträde är du ofta den första gästen möter - därför söker vi dig som gillar service och mötet med människor.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet från restaurang eller service (meriterande men inget krav)
Är positiv, hjälpsam och gillar ett högt tempo
Är flexibel och kan ta olika arbetsuppgifter
Vi erbjuder:
Heltid och/eller deltid
Arbetstider mån-fre, dagtid
Lön enligt överenskommelse
Skicka in din ansökan till parkkoketfarila@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: parkkoketfarila@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Spigg Media AB
(org.nr 559168-6935)
Härjedalsvägen 2 (visa karta
)
827 63 FÄRILA Arbetsplats
Parkköket i Färila AB Jobbnummer
9674672