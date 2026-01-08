Vi söker Lunchkock och restauranbiträde till vår nyöppnade restaurang!

Spigg Media AB / Kockjobb / Ljusdal
2026-01-08


Visa alla kockjobb i Ljusdal, Nordanstig, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Spigg Media AB i Ljusdal

Vi söker personal till Parkköket Färila.
Vill du vara med från start?
Snart öppnar vi dörrarna till vår nya restaurang, Parkköket Färila och nu letar vi efter rätt människor som vill bli en del av vårt team från början. Hos oss är gemenskap, kvalitet och arbetsglädje minst lika viktigt som god mat och bra service.
Vi söker till följande tjänster:
Lunchkock
Är du en kock som gillar lunchtempo, ordning i köket och att leverera god mat med stolthet? Då kan det här vara något för dig.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet som kock (meriterande)
Kan arbeta självständigt och strukturerat
Är ansvarstagande, flexibel och gillar teamwork

Restaurangbiträde
Som restaurangbiträde är du ofta den första gästen möter - därför söker vi dig som gillar service och mötet med människor.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet från restaurang eller service (meriterande men inget krav)
Är positiv, hjälpsam och gillar ett högt tempo
Är flexibel och kan ta olika arbetsuppgifter

Vi erbjuder:
Heltid och/eller deltid
Arbetstider mån-fre, dagtid
Lön enligt överenskommelse

Skicka in din ansökan till parkkoketfarila@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: parkkoketfarila@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Spigg Media AB (org.nr 559168-6935)
Härjedalsvägen 2 (visa karta)
827 63  FÄRILA

Arbetsplats
Parkköket i Färila AB

Jobbnummer
9674672

Prenumerera på jobb från Spigg Media AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Spigg Media AB: