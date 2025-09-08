Vi söker lugna assistenter till vår 27-åriga kille med muskeldystrofi - Va
2025-09-08
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Nu söker vi personliga assistenter till vår 27-åriga kille med muskeldystrofi. Du kommer att vara kundens förlängda arm och hjälpa honom med allt i hans vardag.
Vem söker vi?
Vi söker en lugn, lyhörd person som trivs bra i en arbetsmiljö där tempot är lågt. Du som söker ska kunna tala och förstå svenska flytande. Du får gärna ha erfarenhet av att jobba som personlig assistent, vaken natt och att du kan hantera lyft. Krav är att du skall vara rökfri och inte han någon djurallergi.
Arbetstider
Du kommer att jobba på ett vaken nattschema ca: 70%. Ett rullande schema som innehåller varannan helg enligt nedan.
Natt tjänster: Vaken natt 76,25% (innehåller varannan helg)
Arbetstider vecka 1: Mån 23-07, Tis 23-07, Fre 23-08,30, lör 22-09,30, Sön 23-07
Arbetstiderna vecka 2: Ons 23-07 och Tors 23-07
Referenser
Förbered gärna minst två referenser.
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag från ALLA anställda.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Du beställer själv registerutdraget (enligt God Assistans policy kräver vi belastningsutdraget för arbete på HVB-hem då den visar mer information än LSS) från polisens hemsida, blankett finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
