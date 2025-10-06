Vi söker löneadministratörer och lönespecialister!
2025-10-06
Är du en erfaren löneadministratör eller lönespecialist som letar efter nya möjligheter? På Jurek arbetar vi med spännande uppdrag hos både små och stora företag i olika branscher!
Om rollerna
Som löneadministratör eller lönespecialist hos våra kunder kommer du att spela en viktig roll i hanteringen av löneprocesser och säkerställa att alla medarbetare får korrekt lön.
Arbetsuppgifterna kan bland annat inkludera:
* Ansvar för hela eller delar av löneprocessen
* Hantering av avvikelser, tidrapporter och reseräkningar
* Administration av pensioner och förmåner
* Kontakt med medarbetare och myndigheter gällande lönerelaterade frågor
* Delta i förbättringsarbete och systemuppdateringar Publiceringsdatum2025-10-06Profil
För att passa i rollen ser vi att du:
* Har erfarenhet av löneadministration och/eller som lönespecialist
* Har goda kunskaper i relevanta lönesystem (exempelvis Hogia, Visma, Agda eller liknande)
* Är uppdaterad på gällande lagar och regler inom lön, skatt och arbetsrätt
* Är noggrann, strukturerad och har en stark servicekänsla
* Har god kommunikativ förmåga, både på svenska och engelska
Vad Jurek erbjuder dig
Som konsult hos oss får du möjligheten att arbeta med varierande och utvecklande uppdrag hos våra välrenommerade kunder.
Vi erbjuder:
* Karriärutveckling och kompetensutveckling
* Tillgång till ett brett nätverk av kunder
* Flexibla arbetsförhållanden och konkurrenskraftiga villkor
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar löpande med urval och intervjuer för kommande uppdrag, så tveka inte att anmäla ditt intresse.
Varmt välkommen till Jurek - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
