Vi söker lokalvårdare till Sundsvall!
Rentav Städ Och Miljövård AB / Städarjobb / Sundsvall Visa alla städarjobb i Sundsvall
2026-02-05
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rentav Städ Och Miljövård AB i Sundsvall
, Härnösand
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med ett företag som värdesätter kvalitet, trygghet och bra arbetsvillkor?
Vi söker nu nya medarbetare till vårt team inom hemstädning för privata kunder.
Som lokalvårdare hos oss arbetar du med:
• Hemstädning hos våra fasta privatkunder
• Återkommande uppdrag och ett schema som ger trygghet
• Kundkontakt där ditt bemötande gör stor skillnad
• Lokalvård hos företagskunder kan förekomma
Arbetstiderna är måndag - fredag mellan kl 06-15
Vi söker dig som:
• Är noggrann och trivs med att skapa ordning och reda
• Har god servicekänsla och tycker om att möta människor
• Kan arbeta självständigt och ta ansvar
• Är punktlig och pålitlig
• Har körkort
Tidigare erfarenhet av hemstäd är meriterande, men vi lär gärna upp rätt person.
Vi erbjuder:
• Trygga anställningsvillkor
• Introduktion och utbildning
• Tydliga rutiner och stöd från arbetsledare
• Trevligt team och god arbetsmiljöPubliceringsdatum2026-02-05Så ansöker du
• CV
• Kort personligt brev
• Referenser
Intervjuer sker löpande så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - tveka inte att söka idag!
Välkommen till ett företag där du verkligen får göra skillnad i människors vardag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Rentav Städ och Miljövård AB
(org.nr 556432-5867)
Östermovägen 39 (visa karta
)
854 62 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rentav Städ & Miljövård AB Jobbnummer
9724902