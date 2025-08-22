Vi söker lokalvårdare/städpersonal till Marta K Städ AB
Vill du bli en del av vårt fantastiska team på Marta K Städ AB? Vi söker dig som är eller vill bli lokalvårdare.Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid (100%) med fast månadslön. Arbetet innefattar en rad varierande uppgifter där kvalitet och noggrannhet står i fokus. Som lokalvårdare hos oss arbetar du både självständigt och i samarbete med kollegor, vilket ställer krav på flexibilitet, effektivitet och ansvarsförmåga.Dina arbetsuppgifter
Hemstädning och privatstädning
Företags- och kontorsstädning
Storstädning och flyttstädning
Byggstädning
Fönsterputsning
StrykningKvalifikationer
Körkort och tillgång till bil är ett krav
Tidigare erfarenhet av lokalvårdsyrket är meriterande
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget initiativ
Effektivitet, flexibilitet samt noggrannhet
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, då vi värderar engagemang och viljan att ge våra kunder service av högsta kvalitet.Om företaget
Marta K Städ AB är ett städföretag beläget i Vänersborgs kommun i Västra Götaland. Vi har funnits i 13 år och består av ett litet sammansvetsat team på 3 anställda inklusive chef, och utför städservice i Vänersborg med omnejd. Företaget startades av mig, Marta, som har många års erfarenhet av lokalvårdsyrket. Marta K Städ AB är ett städföretag som sätter kvalitet och standard i centrum. Vi strävar efter att skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö för våra medarbetare samtidigt som vi levererar tjänster som överträffar kundernas förväntningar.
Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: martkoz66@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marta K Städ AB
(org.nr 559016-9487) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chef/arbetsledare
Marta Koziarz martkoz66@gmail.com 073-507 87 31 Jobbnummer
9470403