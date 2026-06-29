Vi söker lokalvårdare på tremånaders vikariat på Falu Kommun
Falu Kommun, Serviceförvaltningen / Städarjobb / Falun Visa alla städarjobb i Falun
2026-06-29
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er).
Vill du ha ett av de absolut viktigaste arbeten som finns? Vill du jobba med lokalvård för att säkra hälsosamma, rena lokaler för Falubon?
Gillar du omväxling där den ena dagen inte är den andra lik? Då har vi det perfekta jobbet för dig!
Vi söker just nu lokalvårdare på tremånadersvikariat. Serviceförvaltningen, är Falu kommuns leverantör av interna service- och kringtjänster enligt ett FM-koncept, lokalförsörjning och förvaltning av de flesta av kommunens fastigheter. Uppdraget är att stödja kommunens olika verksamheter genom att tillhandahålla ändamålsenliga och funktionella lokaler, smakliga och näringsriktiga måltider, fordon och befordringsservice med flera kringtjänster. Falu kommun är regionalt den ledande offentliga arbetsgivaren att utveckla FM-tjänster och stöd baserade på BIM. Denna utveckling sker både i byggnation och förvaltning.
Vi som är anställda inom lokalvård arbetar för att våra kunder dagligen ska få vistas i rena och fräscha lokaler. Inom Falu kommun vill vi att alla ska kunna försörja sig på sin lön varför vi erbjuder heltidsanställning till alla. Det innebär att våra tjänster ofta består av inte enbart lokalvårdsarbete utan även av enklare sysslor inom kök, som tex disk.
Arbetsuppgifter
Som anställd hos oss bemannar du lokalvård utifrån verksamhetens behov. Arbetet bedrivs i kommunens olika lokaler, främst i skolor och förskolor. Men även i sporthallar, aktivitetshus och på olika typer av boenden.
Även enklare köksuppdrag kan ingå i tjänsten. En vikariatsanställning hos oss kan vara en ingångsport i vår verksamhet och kommer att ge dig stora kunskaper om vår organisation.
Kvalifikationer
För rollen krävs:
Städutbildning med yrkesbevis eller annan motsvarande utbildning eller flerårig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Grundläggande IT-kunskaper krävs för att kunna hantera våra beställningssystem, e-post, smartphone och personalsystem samt kommunicera via mail med chef och kollegor
Eftersom en del av arbetet innebär att kunna arbeta efter en arbetsbeskrivning och att själv lämna skriftlig och eller muntlig dokumentation krävs goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift
B-körkort egen bil
Personliga egenskaper
Du behöver vara flexibel, kvalitetsmedveten, självgående och serviceinriktad. Vi ser också att du kan arbeta självständigt, driva uppdrag och ta ansvar på egen hand, likväl som du behöver kunna samarbeta med kollegor och andra du möter. Du behöver ha struktur i arbetet, värna om ordning och reda, samt dela Falu kommuns värdegrund:
• Till nytta för Faluborna
• Enkla att samarbeta med
Meriterande kvalifikationer
Goda kunskaper inom golvvård
SRY eller PRYL certifierad yrkesutbildning för lokalvårdare
Kunskap inom kvalitetsmätningssystemet INSTA 800
Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på tre månader på heltid, med möjlighet till lägre tjänstgöringsgrad inom ramen för heltidsavtalet. Tillträde efter överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
Övrigt
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev – urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333020". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu Kommun
(org.nr 212000-2221)
791 60 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falu Kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Kommunal
Kommunal Bergslagen falun.bergslagen@kommunal.se Jobbnummer
9982377